Freie Kurse an der Volkshochschule

Die Volkshochschule Bad Wurzach (VHS) bietet laut Pressemitteilung Weiterbildung (fast) von A bis Z an. Im laufenden Semester sind in mehreren Kursen noch Plätze frei.

A „Anfänger-Schwimmkurs für Erwachsene“ ab Donnerstag, 5. März, sechs Termine; „Aroha - das attraktive Body-Mind-Training“ ab Donnerstag, 23. April, fünf Termine.

B „Beikost einführen“ – Vortrag am Freitag, 6. März; „Bier brauen 2“ am Samstag, 20. Juni; „Bio-Kosmetik-Mischkurs“ am Dienstag, 3. März; „Bodensee-Schifferpatent und Binnen - Theoriekurs“ ab Mittwoch, 11. März, drei Termine.

D „Der Beckenboden der Frau“ ab Dienstag, 3. März, vier Termine.

E „Energiewende live erleben“ – Erlebnistour nach Singen am Samstag, 20. Juni; „Entrümpeln für Haus und Seele“ am Donnerstag, 5. März.

F „Fit dank Kind“ – Indoor-Fitness für Eltern ab Mittwoch, 4. März, fünf Termine; „Fit Mix 1“ ab Montag, 2. März, fünf Termine.

G „Geführte Ernährungsumstellung“ ab Donnerstag, 5. März, fünf Termine; „Generation on – Eltern und Kinder gemeinsam unterwegs im Netz“ am Samstag, 14. März.

H „Handlettering für Kinder und Jugendliche“ am Samstag, 4. April; „Hatha-Yoga für Anfänger und Mittelstufe“ ab Donnerstag, 23. April, acht Termine.

I „Inline-Skates – Sicherheits- und Fahrtechniktraining für Kinder“ am Freitag, 15. Mai, und Samstag, 16. Mai.

J „Jacobsen – Progressive Muskelentspannung“ ab Dienstag, 17. März, vier Termine.

K „Kochen und Backen mit dem Thermomix“ am Donnerstag, 28. Mai; „Kräuter-Kochkurs“ am Montag, 22. Juni.

L „Let´s dance – Hochzeits-Crashkurs“ ab Samstag, 7. März, vier Termine; „Life Kinetik für Erwachsene“ ab Dienstag, 21. April, sechs Termine.

M „Military Fitness/Cross Fit“ ab Dienstag, 21. April, acht Termine.

N „Nassfilzen – Frühlings-/Osterfilzen“ am Freitag, 13. März.

O „Osterlamm, Brezel & Co. – Figürliches Backen im Jahreskreis“ am Donnerstag, 19. März.

P „Persönliche Farb- und Stilberatung“ am Samstag, 7. März; „Pilates für Anfänger“ ab Dienstag, 3. März, fünf Termine.

R „Räuchern im Frühjahr“ am Mittwoch, 25. März; „Reparaturen im Haushalt – kein Problem“ am Montag, 27. April, und Dienstag, 28. April.

S „Sprechen – mehr als nur Worte“ am Freitag, 15. Mai; „Stand-Up-Paddeling ab Montag, 15. Juni, fünf Termine.

T „Thermomix für Männer“ am Mittwoch, 27. Mai; „Töpfern für Kinder ab sieben Jahre“ ab Freitag, 24. April, zwei Termine; „Typgerechtes Make-up“ am Samstag, 14. März.

V „Vortragsabend für künftige Bauherren – Albtraum Hausbau?!“ Referat am Mittwoch, 25. März.

W „Wassergymnastik 1“ ab Montag, 2. März, acht Termine; „Wurzacher Energieseminar“ am Freitag, 3. April, und Samstag, 4. April.

Y „Yoga für Kinder“ ab Donnerstag, 5. März, vier Termine.

Z „Zeichnen und Malen für Anfänger und Fortgeschrittene“ ab Donnerstag, 5. März, acht Termine.