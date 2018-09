Freie Bahn für Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes

Für die Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes wird der Investor von den Festsetzungen des Sondergebiets Grüner Hügel befreit. Das beschloss der Ratsausschuss für Technik und Umwelt am Montagabend einstimmig.

Die Wangener Firma Parcado, ehemals „meinStellplatz“ will das Gelände von der Stadt pachten und den Stellplatz auf 52 Plätze mit moderner Infrastruktur ausbauen. Mit dem nun gefassten Beschluss ist der Weg dafür frei. Nächster Schritt wäre ein förmlicher Bauantrag durch den Investor. Auch ein Pachtvertrag muss noch ausgehandelt werden. Zu klären ist laut Sachbearbeiter Andreas Haufler von der Verwaltung auch noch, wer für Bau und Ausschreibung des zusätzlich zu errichtenden öffentlichen Parkplatzes zuständig ist.

Ob dieser überhaupt nötig ist, darüber gibt es im Gemeinderat unterschiedliche Ansichten. Während Klaus Schütt (CDU) dies bezweifelt, sagte Karl-Heinz Buschle (FW): „Den brauchen wir unbedingt.“

Buschle fragte auch nach, warum das Projekt so viel Zeit brauche. Ursprünglich sollte der Stellplatz bereits im Frühsommer dieses Jahres fertig sein. Das Wangener Unternehmen habe dies ihr gegenüber damit begründet, dass es in Bad Wurzach seinen ersten Platz baue und dieser ein Vorführplatz werden solle, an dem alles passe und für dessen genaue Planung man sich daher entsprechend Zeit gelassen habe, so Bürgermeisterin Alexandra Scherer (CDU). Dies sei für sie „eine schlüssige Begründung“. Sie geht nun von einem Baubeginn 2019 aus.