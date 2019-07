Freibadfest ist am Sonntag in Hauerz

Mit einem Wortgottesdienst beim Freibad Hauerz beginnt am Sonntag, 28. Juli, um 10 Uhr das traditionelle Freibadfest. Wie die Organisatoren weiter mitteilen, unterhält beim anschließenden Frühschoppen auf der Sonnenterrasse die Trachtenkapelle Hauerz mit Blasmusik. Das Freibadteam hat auch in diesem Jahr wieder spannende und unterhaltsame Spiele zusammengestellt, heißt es. Ab 13 Uhr beginnt das Programm mit für Kinder der Klassen 1 bis 8 beim Spiel „only for kids“. Für die Erwachsenen wird es ab 15 Uhr spannend bei der „Entenjagd“. Anmeldeformulare liegen an der Kasse bereit. Die Teilnehmer erhalten Preise.Das Freibad hat während der Sommerferien täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Weiter Informationen gibt es inter der Telefonnummer 07568 / 209.