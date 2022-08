Das Freibad in Hauerz erweitert seine Öffnungszeiten. Dank der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können an den Wochenenden Badegäste ab sofort samstags und sonntags bereits ab 11 Uhr ins Bad, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Bad Wurzach.

Eine weitere Neuerung während der Schließung des Hallenbads ist das zusätzliche Angebot für Frühschwimmer, die mittwochs von 8 bis 10 Uhr in Ruhe ihre Bahnen ziehen können. Unter der Woche ist das Freibad nach wie vor von 13 bis19 Uhr geöffnet. Der Ruhetag wird je nach Wetterlage flexibel festgelegt und kann jederzeit telefonisch erfragt werden.

Von Montag bis Freitag bis 9. September fährt außerdem die Buslinie 60 kostenlos von Bad Wurzach zum Freibad Hauerz. Um 12.40 Uhr startet der Bus ab dem Bad Wurzacher Postplatz über Albers, Dietmanns und Truilz nach Hauerz. Die Rückfahrt ab Hauerz, Hauptstraße 20, ist um 18.30 Uhr in der umgekehrten Reihenfolge zurück nach Bad Wurzach möglich. Die Badegäste sollten dazu einen gültigen Ausweis oder die Monatsfahrkarte beim Busfahrer vorlegen und als Wunschziel „Freibad Hauerz“ nennen, dann kann es schon losgehen. Von der Bushaltestelle in Hauerz ist es ein kurzer Fußweg von rund 800 Meter ins Freibad.