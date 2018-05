Die Bademeister und ihre fleißigen Helfer haben die letzten Vorbereitungen getroffen, und so öffnen die beiden Freibäder ab Pfingstsamstag, 19. Mai, ihre Pforten.

Das Hallen- und Freibad am Riedpark in Bad Wurzach und das Freibad im Teilort Hauerz bieten auch in diesem Sommer Spaß und Erholung für die ganze Familie, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Bad Wurzach.

Neben der großen Liegewiese rund um das Bad Wurzacher Freibad mit seinen schattenspendenden Bäumen, locken Kinderplanschbecken mit großem Sonnensegel über der Wasserspiellandschaft und ein kleiner Spielplatz. Das Hallenbad mit Dampfbad und Ruheliegen ist das ganze Jahr über geöffnet und kann laut Pressemitteilung an Schlechtwettertagen mitbenutzt werden. Zahlreiche ehrenamtliche Arbeitsstunden der Bademeister nebst Team machen die Saisoneröffnung wieder möglich. Weitere Informationen zu Öffnungszeiten (Montag Ruhetag) erhalten die Besucher im Frei- und Hallenbad online unter www.bad-wurzach.de oder unter Telefon 07564 / 5571.

Auch im Freibad in Hauerz sei wegen des ehrenamtlichen Engagements der Badespaß für die ganze Familie garantiert. Bei der großen Liegewiese mit schönem Baumbestand befinden sich drei separate Becken für Schwimmer, Nichtschwimmer und Kinder. Verschiedene Veranstaltungen sind das ganze Sommerhalbjahr über geplant und können, ebenso wie Eintrittspreise und Öffnungszeiten beziehungsweise flexible Ruhetage im Internet unter www.hauerz.de oder unter Telefon 07568 / 209 erfragt werden.