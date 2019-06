Frauengruppe pilgert nach Maria Steinbach

Auch 285 Jahre nach der offiziellen Erhebung zum Marien-Wallfahrtsort kommen Menschen mit ihren Sorgen und Nöten, aber auch aus Dankbarkeit und um Kraft zu schöpfen, zur Schmerzhaften Muttergottes nach Maria Steinbach. So ist die Frauengruppe aus Seibranz/Bad Wurzach am Pfingstmontag ins rund 20 Kilometer entfernte Maria Steinbach gepilgert, wie diese mitteilt. Der ehemalige Weihbischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Johannes Kreidler, verwies in seiner Festpredigt auf die Muttergottes als Trösterin und Helferin für die von Not und Sorgen getriebenen Menschen. Maria sei aber auch Vorbild, um im Schmerz aus- und durchzuhalten. Foto: Isolde Göppel