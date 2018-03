Frauenbund Unterschwarzach stellt sich neu auf

Der katholische Frauenbund Unterschwarzach ist derzeit bestrebt, sein Image und sein Tätigkeitsfeld der heutigen Zeit anzugleichen. Das Team unter dem Vorsitz von Monika Kibler möchte dem allgemeinen Trend des Mitgliederschwundes aktiv entgegenwirken.

Bereits bei der Gründung im Jahre 1972, beschlossen die Damen, dass nicht nur kirchliche Aufgaben angegangen werden, sondern auch ein reger Austausch untereinander stattfinden soll. So wurden zur damaligen Zeit bereits Kurse in Haushaltsführung und Landwirtschaft abgehalten.

Im Laufe der Jahre haben sich die Bedürfnisse und Lebensumstände der Mitglieder natürlich auch verändert. Der kirchliche Grundsatz und die Verankerung in der Gemeinde Unterschwarzach ist auch heute noch das Hauptaugenmerk des Frauenbundes. Nichts desto trotz spielen aber immer mehr weltliche Themen eine große Rolle, die die Damen engagiert angehen und modern umsetzen möchten.

Vom Dachverband des Deutschen katholischen Frauenbundes werden diesbezüglich regelmäßig mehrtägige Seminare angeboten, die sich aktuellen Herausforderungen annehmen. Erst vor Kurzem wurde eine entsprechende Fortbildung in Augsburg abgehalten, die Thematik lautete Selbstbestimmtes Leben im Alter im ländlichen Raum. Aus dieser umfassenden Vortragsreihe ist geplant, Auszüge auch in Unterschwarzach der Gemeinde zugänglich zu machen.

Für die Neustrukturierung wünscht sich das Team Mitglieder mit jungen Ideen. Anregungen von Nichtmitgliedern sind ebenso willkommen. So wie im vergangenen Sommer, als eine Unterschwarzacherin mit dem Wunsch eines Festkleiderbasars an die Damen des Frauenbundes herangetreten ist. Es wurde diskutiert und die Aufgabe angenommen. Am 3. März findet der erste Basar für Festgarderobe im Gemeindezentrum in Unterschwarzach statt. Angeboten werden Kleider für Tanzabschlussbälle, Brautmutteroutfits und festliche Herrenanzüge. Die beiden Verantwortlichen Brigitte Leuthner und Monika Ritscher freuen sich auf diese neue Aufgabe und haben ein Team zusammengestellt, um eine perfekte und reibungslose Abwicklung zu garantieren.

Wenn alles nach Plan läuft, könnten zwei Basare zum alljährlichen Programm des Frauenbundes gehören. Der jährliche Adventsbasar ist eine feste Institution in Unterschwarzach und immer sehr erfolgreich und gut besucht. Selbstverständlich wird, auch dieses Mal, der Selbstbehalt von zehn Prozent wieder einer regionalen Institution gespendet. Es ist den Verantwortlichen dabei ganz wichtig, dass Spendengelder möglichst am Ort verbleiben, oder einer Organisation zugeführt werden, zu der ein direkter Bezug besteht.