Frauenbund und Misereor starten Solibrot-Aktion

Seit 2013 setzten sich Frauenbundgruppen bundesweit mit der Solibrot-Aktion für Menschen ein, die in Armut und Hunger leben. Und auch in diesem Jahr geht es weiter.

Misereor und der Katholische Deutsche Frauenbund, Zweigverein Bad Wurzach, starten am Aschermittwoch, 14. Februar, die Solibrot-Aktion 2018, die in diesem Jahr unter dem Thema „Heute schon die Welt verändert?“ steht.

Die Verantwortlichen haben nach eigenen Angaben verschiedene Bäckereien im Raum Bad Wurzach gebeten, auch bei der diesjährigen Aktion wieder mitzumachen. Als Kooperationspartner konnten sie die Bäckerei Steinhauser in Leutkirch-Diepoldshofen und Schneiders Backstube in Bad Wurzach-Haidgau gewinnen.

In allen Filialen der mitmachenden Bäckereien werden von Aschermittwoch bis Karsamstag, 31.März, Solibrote verkauft oder Kässchen für eine Spende aufgestellt.

Mit dem Kauf des Solibrotes unterstützen die Kunden ihren Bäcker vor Ort. Gleichzeitig fördern sie Menschen in den Ländern des Südens. In diesem Jahr ganz besonders Menschen in Indien, damit sich diese in verschiedenen Projekten neue Zukunftsperspektiven aufbauen können.

Um die Flüchtlingsprobleme langfristig zu lösen, sei es grundlegend notwendig, die Menschen in ihren Heimatländern so zu unterstützen, dass sie nicht mehr zur Flucht gezwungen werden, heißt es. Sie sollen die Möglichkeit bekommen, menschenwürdig und in Frieden zu leben, wo sie zuhause sind.