Frauen aus Simbabwe gestalten Liturgie

Jedes Jahr findet im März der ökumenische Weltgebetstag statt, dessen Liturgie immer von Frauen eines bestimmten Landes vorbereitet und ausgearbeitet wird. In diesem Jahr mit dem Titel „Steh auf und geh!“ von Frauen aus Simbabwe. Wie die Veranstalter mitteilen, ein Anlass, sich mit dem Land im Süden von Afrika zu beschäftigen. So geschehen nun im evangelischen Gemeindehaus Bad Wurzach, als Christine Silla-Kiefer, unterstützt von Heide Prutscher und Christine Reschetzki, vor annähernd 50 nicht nur weiblichen Interessierten Simbabwe vorstellte.

Der Name des Landes bedeutet „Steinhäuser“ und bezieht sich auf eine Ruinenstätte mit den größten vorkolonialen Steinbauten im südlichen Afrika, deren Zweck bis heute ein Rätsel ist. In dem fruchtbaren und rohstoffreichen Land mit einer Größe wie Deutschland und Belgien zusammen leben heute etwa 14 Millionen Menschen, davon circa 1,6 Millionen in der Hauptstadt Harare. Das Leid der einstigen „Kornkammer Afrikas“ begann mit der Kolonialisierung durch die Engländer, die für sich das beste Land beanspruchten und den Einheimischen nur minderwertige Gegenden überließen. Nachvollziehbar, dass es seit den 60-er Jahren Bestrebungen nach Unabhängigkeit gab, wobei Frauen eine wichtige Rolle spielten.

Das Land ist hochverschuldet

Aber erst am 18. April 1980 erfuhr das Land laut Mitteilung die international anerkannte Unabhängigkeit. Dennoch blieb unter Regierungschef Robert Mugabe alles beim Alten, denn auch er schanzte seinen Anhängern die besten Ländereien zu. Nichtsdestotrotz gab es auch Verbesserungen wie beispielsweise im Gesundheits- und Bildungswesen. Das änderte sich radikal, als die „Gukurahundi“ genannte Säuberungsaktion von Mugabes Fünfter Brigade für tausende von Menschen Verfolgung und Vertreibung bedeutete. Bis zu 20 000 Menschen wurden bis 1987 ermordet. Aber erst 2017 verlässt Mugabe auf Druck seiner eigenen Partei sein Amt, nicht ohne dafür zu sorgen, dass sein Parteifreund und Weggefährte Emmerson Mnangagwa neuer Präsident wird.

Das Land ist ausgeplündert, verkommen und hochverschuldet, weshalb der Weltgebetstag genutzt wird für eine Petition zum Schuldenerlass an die Bundesregierung, sofern die simbabwische Regierung die frei werdenden Mittel für Gesundheitsprogramme für die bedürftige Bevölkerung bereitstellt. 95 Prozent der Bevölkerung sind Christen, 62 Prozent besuchen regelmäßig einen Gottesdienst und die Kirche ist bestrebt, die alten Tugenden von „Ubuntu“ wieder zum Leben zu erwecken. Ubuntu bedeutet: „Ich bin, weil wir sind“. Friedens- und Versöhnungsgespräche finden statt und auch hier sind es wieder Frauen, die an- und zupacken. Ihr Motto: steh auf und nimm’ Dein Leben mit Gottes Hilfe in die Hand.

Der Abend wurde abgerundet durch Lieder, Tänze und kulinarische Köstlichkeiten des Landes, die es auch am Weltgebetstag am 6. März (Gottesdienst um 19 Uhr; Liedersingen ab 18 Uhr) geben wird, heißt es abschließend in der Mitteilung.