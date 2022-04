Frau wendet sich wegen Tierköder in ihrem Garten an Polizei

Nachdem auf einem Grundstück im Sonnenbergweg am Montag bereits zum wiederholten Male Tierköder ausgelegt wurden, ermittelt nun der Polizeiposten Bad Wurzach. Die Bewohnerin, die mehrere Hunde besitzt, fand im Eingangsbereich einen aus fettartiger Konsistenz bestehenden Brocken, der mit Glasscherben versehen war. Da die Frau bereits zum dritten Mal einen derartigen Köder in ihrem Garten aufgefunden hat, wandte sie sich an die Polizei. Die Beamten vermuten, dass die Brocken gezielt ausgelegt wurden, um die Hunde zu verletzen.