Frau ertappt Einbrecher auf frischer Tat

Eine 27-Jährige hat laut Polizeimeldung am Montag in ihrem Wohnzimmer in der Sonnantaustraße einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt.

Als die Frau am Morgen gegen 9 Uhr in ihr Wohnzimmer ging traf sie dort auf einen ihr unbekannten Mann, der sich über die offen stehende Terrassentür unerlaubt Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft hatte. Von der Frau überrascht floh der Mann über die Terrasse zu einem auf der Straße wartenden Mercedes-Benz Sprinter, der daraufhin in die Memminger Straße abbog und Richtung Ortsrand davonfuhr.

Der ungebetene Besucher war etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, normale Statur, kurzes dunkles Haar, dunkle Augen und einen Dreitagesbart. Der Flüchtende trug eine Jeans und ein graues T-Shirt. Hinweise bitte an den Polizeiposten Bad Wurzach unter der Telefonnummer 07564/2013.