Franz Renner nach 28 NAZ-Jahren im Ruhestand

Nach 28 Jahren und vier Monaten endet eine Ära am Naturschutzzentrum (NAZ) Wurzacher Ried. Franz Renner geht endgültig in den Ruhestand. Am 31. Mai war sein letzter offizieller Arbeitstag.

Gemeinsam mit Horst Weisser hat er das NAZ geprägt und sich um den Schutz und die Wiedervernässung des Wurzacher Rieds verdient gemacht. „30 Millimeter Torfwachstum, das ist mein Lebenswerk“, sagt Renner schmunzelnd.

1956 geboren wuchs er in Granheim auf der Schwäbischen Alb auf, studierte in Tübingen und fand danach eine Festanstellung im Naturkundemuseum Stuttgart. Weil er dort keine berufliche Perspektive sah, bewarb er sich in Bad Wurzach – wo Horst Weisser im 1985 gegründeten NAZ als Einzelkämpfer dringend Unterstützung suchte – und setzte sich gegen mehr als 90 Bewerber durch. Am 1. Februar 1991 begann der Diplom-Biologe in Bad Wurzach.

Ein Glücksgriff

Für das NAZ und das Ried ein Glücksgriff, wie sich schnell herausstellte. Renner entwickelte Umweltbildungskonzepte, organisierte 112 Sonderausstellungen (viele davon selbst entwickelt), entwarf Bohlenpfade, Torflehrpfad, Info-Tafeln und Flyer, erarbeitete Jahresprogramme, organisierte ab 2002 das Biologische Kolloquium mit dem Salvatorkolleg, bildete Moorführer aus, hielt Vorträge und war „ehrenamtlicher Aushilfs-Lokomotivführer“ des Torfbähnles. Auch der Amphibienschutz lag ihm stets am Herzen, er organisierte Schutzzäune und Straßensperren.

Dazu veröffentlichte er zahlreiche Aufsätze und Bücher zu Natur- und Umweltthemen. Stolz ist er auch auf geschätzt 2800 Führungen, in denen er Menschen jedes Alters und aus der ganzen Welt, von Korea über Australien bis Nordamerika, das Ried näherbrachte, und dass er in den mehr als 28 Jahren seiner Berechnung nach rund 60 000 Kinder und Jugendliche in naturpädagogischen Projekten betreute.

Die Jungen selbst machen lassen

Das Wichtigste für ihn sei dabei stets gewesen, dass die jungen Menschen die Artenvielfalt in Tier- und Pflanzenwelt (Biodiversität) erleben. „Sie sollen stets viel selbst machen können“, so Renner, „sie erhalten ein bisschen Theorie, und dann geht’s raus, Tiere fangen, Pflanzen sammeln, und sie hinterher selbst bestimmen.“

Vier Ministerpräsidenten (Teufel, Oettinger, Mappus, Kretschmann) und acht fürs Ried zuständige Landesminister erlebte Renner in seiner Zeit seit 1991, dazu drei Bad Wurzacher Bürgermeister. Und dreimal zog er mit dem NAZ um: vom Amtshaus ins ehemalige Kloster-Internat, von dort ins Schloss, von dort in Maria Rosengarten.

Zwei Dauerausstellungen entwickelt

In den alten NAZ-Räumen entwickelte er die Dauerausstellung „Faszination Moor“, im neuen „Moor Extrem“, das die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Eiszeit in Oberschwaben als „Weltpremiere“ präsentierte, wie sich Renner erinnert.

Maßgeblich war auch seine Mitarbeit und ökologische Begleitung des auf Jahrhunderte angelegten Projekts der Wiedervernässung des Wurzacher Rieds. 228 000 Tonnen an sogenannten CO2-Äquivalenten, 42 Prozent der ursprünglichen Menge, sind dadurch nach offiziellen Angaben bislang eingespart worden. „Das ist mein ökologischer Fußabdruck“, sagt Franz Renner stolz. Und die in seiner Berufszeit entstandenen 30 Millimeter, die das Torf an Dicke zugelegt hat, „sind mein Lebenswerk“.

„Langweilig war es nie“

„Es war eine spannende Zeit, und langweilig war es wahrlich nie“, blickt er nun auf seine NAZ-Zeit zurück, deren Ende schon 2017 eingeläutet wurde, als Renner seine Vollzeit- auf eine Halbtagsstelle kürzte. Dankbar ist er, dass er stets „in einem guten Team“ die immer wieder nötigen neuen Wege beschreiten konnte. Dankbar auch für „viele Begegnungen“.

Die hatte er auch als Ansprechpartner für viele Menschen, die ihn um Rat und Hilfe baten, wenn sich Schlangen, Hornissen und andere Untermieter bei ihnen in Haus und Garten einquartiert hatten. „Da ist bei mir was im Küchenschrank, hieß es oft“, erinnert sich Franz Renner, „über die Anekdoten, die ich da erlebt habe, könnte ich ein Buch schreiben“.

Jetzt im Haus Tanne tätig

Ob er’s tut, ist ungewiss, denn langweilig dürfte dem 63-Jährigen auch im vermeintlichen Ruhestand nicht werden. Seit 2011 gehört ihm und seiner Familie das Haus Tanne in Eisenbach im Kreuzthal. In diesem Kulturdenkmal betreibt er eine Gastronomie, und seit einiger Zeit gibt es dort auch eine Ausstellung von Puppen, die die Schwiegermutter gesammelt oder selbst gefertigt hat. „Vom Naturschützer zum Gastronom“, blickt Renner am Ende des Rückblicks voraus, „mir wird es bestimmt nicht langweilig“.