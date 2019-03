Frühjahrsreinigung beginnt diese Woche

Ab 20. März beginnt die Frühjahrsreinigung, um die über den Winter angefallenen Splitrückstände wieder von den Straßen zu entfernen. Laut Mitteilung der Stadt Bad Wurzach soll die Reinigung in der gesamten Gemeinde bis Mitte April abgeschlossen sein.

„Beginnen wird die Straßenkehrung am kommenden Mittwoch in den Wohngebieten der Kernstadt“, berichtete Bauhofleiter Frank Lott. Am Freitag steht dann die Innenstadt an, wo weitere Reinigungstermine an den Freitagen der beiden Folgewochen vorgesehen sind. Ebenfalls noch in der nächsten Woche, voraussichtlich am Samstag, ist eine erste Teilreinigung im Bereich Ziegelbach eingeplant.

In der 13. Kalenderwoche wird es dann laut Planung mit den Ortschaften Unterschwarzach, Dietmanns und Teilbereichen von Eintürnen (Ort beziehungsweise Eintürnenberg) sowie Gospoldshofen (Witzmanns, Albers, und Wiesen) weitergehen, so Lott. Der Gewerbepark und die Ortschaften Haidgau, Eintürnen (weitere Bereiche), Ziegelbach und Arnach folgen in der 14. Kalenderwoche. Den Abschluss bilden die Frühjahrsreinigung in der Kalenderwoche 16 in den Ortschaften Gospoldshofen (weitere Bereiche), Eintürnen (weitere Bereiche), Seibranz und Hauerz.

„Die genauen Reinigungszeiten lassen sich witterungs- und arbeitsbedingt leider nicht immer exakt vorhersagen“, bittet Baufhofleiter Lott um Verständnis. „Insbesondere aus Witterungsgründen können sich die Kehrzeiten im Einzelfall noch verschieben.“ Hilfreich ist auf jeden Fall, wenn in den angegebenen Zeiträumen in den jeweiligen Wohnbereichen und Teilorten möglichst wenige Fahrzeuge auf der Fahrbahn geparkt werden. Die Bürger können anlässlich der Frühjahrsreinigung auch wieder den Split von den Gehwegen auf die Straße kehren, damit die Reinigungsmaschinen diese Rückstände aufnehmen können.