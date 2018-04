Fotoausstellung zeigt Impressionen aus Venetien

Marco Bucco stellt in den kommenden vier Monaten Fotografien in den Gängen der Stadtbücherei in Maria Rosengarten aus. Sie zeigen mit hervorragendem Auge fürs Motiv eingefangene Impressionen aus seiner Heimat, der italienischen Region Venetien (Veneto). Barsano del Grappa in der blauen Stunde ist ebenso zu sehen wie das malerische Alt-Treviso mit seinen Kanälen, aber auch der Monte Grappa mit dem Mahnmal zum Gedenken an die dort im ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten.

Zur sehr gut besuchten Eröffnung am Mittwoch erinnerte sich Büchereileiterin Christiane Linge, dass Marco Buccos Ehefrau Erika und sie den Einfall zur Ausstellung hatten. „Es war sozusagen eine Espresso- statt einer Schnapsidee“, so Linge schmunzelnd. Und der Tag der Eröffnung war mit Absicht genau der 25. April. Das nämlich ist der Gedenktag des heiligen Markus (San Marco), des Schutzpatrons von Venedig. Marco Bucco, bekannt auch als Inhaber der Osteria, will mit der Ausstellung auch Werbung für seine Heimat machen.

So gibt es parallel zu den Fotografien auch viel Werbematerial über Venetien in der Stadtbücherei. Zum Ende der Ausstellung werden die Bilder zugunsten der Stadtbücherei versteigert. Gebote können ab sofort abgegeben werden.