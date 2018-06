Forstamt bekämpft Borkenkäfer

Der Borkenkäfer wird auch in diesem Jahr wieder eine große Plage für Waldbesitzer.

Entsprechende Anzeichen haben die Forstbediensteten in den vergangenen Wochen festgestellt. „Wir erwarten aufgrund des sehr hohen Käferausgangsbestandes und der bisher extrem trockenen und warmen Witterung noch mehr Probleme als vergangenes Jahr“, sagt der Bad Wurzacher Revierleiter Andreas Kurth vom Landratsamt Ravensburg.

Daher gibt es am Freitag, 29. Juni, eine Schulung zum Thema Borkenkäfer für alle Waldbesitzer. Geleitet wird sie von Kurth und seinem Haidgauer Kollegen Josef Högerle. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz am Gottesberg. Themen sind das Auffinden und Erkennen von Borkenkäferbefall und die sich daraus ergebenden Maßnahmen.