Förderverein will Bewegungsangebot schaffen

Fairness, Eigenverantwortung und Teamgeist: Das seien an der Werkrealschule Bad Wurzach wichtige Eigenschaften, die nicht nur in der Schule eine Rolle spielen sollten, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Durch ein innovatives Projekt sollen diese Eigenschaften nun zusätzlich gefördert werden.

Als die Werkrealschule Bad Wurzach vor wenigen Jahren als Bundessieger des DFB-Preises für Schulen mit herausragendem Fußballkonzept, probehalber einen „Soccer-Court“ (Klein-Fußballfeld) auf den „roten Platz“ des Schulgeländes aufstellen ließ, sei sehr schnell klar gewesen, dass die Schüler in hohem Grade motiviert seien, sich zu engagieren. Daraus habe sich die Idee der Pausenhofliga entwickelt.

Im Verlauf eines Schuljahres soll in den großen Pausen in kurzen Spielen eine schulinterne Fußball-Liga ausgetragen und dokumentiert werden. Am Ende steht die Meistermannschaft.

Auf einem fest installierten „Soccer-Court“ sollen die Schüler der Werkrealschule die Möglichkeit bekommen, sich dauerhaft zu engagieren. Dies trage außerdem zu einem positiven Schulklima bei und fördere die Entwicklung der Bewegungsfreude.

Um zusätzlich das Freizeitangebot in Bad Wurzach für Jugendliche zu erhöhen, werde der Förderverein der Werkrealschule Bad Wurzach noch dieses Jahr einen „Soccer-Court“ anschaffen, welcher außerhalb der Schulzeiten jederzeit genutzt werden könne, (sobald dieses coronabedingt wieder zulässig sei). So soll Freizeitangebot für alle fußballbegeisterten Kinder und Jugendliche in Bad Wurzach geschaffen werden.

Durch die Unterstützung verschiedener Firmen und Stiftungen sei man dem Ziel bereits näher gekommen. Die Sponsoren werden auf den banden des Courts verewigt.