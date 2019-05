„Flocki“ geht in die Vollen

Der Bad Wurzacher Sportkegler Arnold Zapf hat sich in Erfurt bei einem Qualifikationsturnier für die Europameisterschaften der Ü-60 Sportkegler qualifiziert, die vom 27. bis 30. Mai im tschechischen Rokycany stattfinden.

Seit Weihnachten fanden die internationalen Qualifikationsturniere statt, in Slowenien, Tschechien, Serbien, Ungarn, Italien, Österreich und Deutschland versuchten und versuchen Sportkegler aus ganz Europa, einen der jeweils 24 Startplätze für Damen und Herren zu ergattern.

Arnacher Arnold „Flocki“ Zapf, der seit 30 Jahren, abgesehen von einem vierjährigen Bundesliga-Intermezzo bei Niederstotzingen, für die TSG Bad Wurzach Kegler auf Punktejagd geht, startete gemeinsam mit einem Niederstotzinger Kollegen aus seiner Bundesliga-Zeit gen Erfurt, um sich dort mit 91 Konkurrenten um einen der vier Startplätze für die Ü-60 Europameisterschaften zu kämpfen. Eigentlich ein hoffnungsloses Unterfangen: Denn die meisten seiner Konkurrenten dort waren aktive Bundesligakegler mit der entsprechenden Erfahrung, während der pensionierte Polizeibeamte nach seiner Niederstotzinger Zeit wieder ins heimatliche Wurzach zurückgekehrt war und auch die Trainingsumfänge angepasst hatte.

Fast wäre der Traum von der EM noch geplatzt

„Wer nichts wagt, gewinnt auch nichts“ sagte er sich und stellte sich der Herausforderung. Und wie: Mit seinen 575 Holz lag er nur ein Holz hinter seinem Niederstotzinger Kollegen und vier hinter dem Zweitplatzierten, während der Sieger dieses Turnieres mit 598 Holz weit enteilt war. Dennoch musste er um den Erfolg noch zittern: Lange lag er auf Rang drei, ehe er noch von einem Konkurrenten überholt wurde. Wäre noch einmal einer besser gewesen wäre der Traum von einer Teilnahme bei der Europameisterschaft ausgeträumt gewesen.

Ein wenig zu diesem Erfolg trug auch der ehemalige Keglerabteilungsleiter bei der TSG, Peter Hlawatschek bei. Denn hätte er nicht Arnold Zapf, der nebenbei bis zu seinem 45. Lebensjahr beim SV Arnach in der ersten Fußballmannschaft kickte, zum Jahresabschlussessen der Kegler 1989 eingeladen – einzige Bedingung war, dass Flocki danach bei den Sportkeglern einstieg – wäre es nicht zu diesem Karrierehighlight gekommen. An diese Geschichte erinnert er sich noch heute sehr genau.

Und auch daran, wie die Niederstotzinger ihn umgarnten. Sein Ziel war es damals, sich in deren Bundesligateam zu kegeln. „Das ist mir sehr gut gelungen,“ lächelt der 64jährige.

Für seine auch fürs Kegeln unabdingbare Fitness geht er Joggen, zweimal in der Woche ins Fitness-Studio. Er trainiert zweimal in der Woche jeweils unter Wettkampfbedingungen (120 Schub in einer Stunde) und manchmal wenn es ihm besonders Spaß macht auch mal mehr.

Das zahlte sich in den letzten Jahren auch aus: Bei der Deutschen Meisterschaft wurde er letztes Jahr im Sprint 7., und das in der offenen Klasse! Auch Württembergischer Meister ist er schon geworden. Aber die Europameisterschaft wird sein absoluter Karrierehöhepunkt werden: „Für Deutschland an den Start gehen!“

Er bedauert, dass Sportkegeln in Deutschland eher eine Randsportart ist. Ganz anders sieht es in den ehemaligen Ostblockstaaten aus: Da werden wichtige Spiele sogar im Fernsehen übertragen und viele Bundesligaspieler stammen von dort. Dass das Alter beim Kegeln keine Rolle spielt, zeigt ihm ein 75jähriger Slowene, der seine (jüngeren) Konkurrenten regelmäßig in Grund und Boden spielt.

Die Regeln für die Euro sind streng: Jeder Teilnehmer muss eine sportärztliche Untersuchung nachweisen und eine Anti-Dopingerklärung unterschreiben. Da ist dann das Mitführen einer Nationalflagge noch eine der leichteren Übungen...

Weil das Turnier unter der Woche (von Montag bis Donnerstag) stattfindet, sieht es mit Fanunterstützung für Arnold Zapf und seine deutschen Mitstreiter noch mau aus. Einige Niederstotzinger wollen entweder zur Qualifikation oder zum Finaltag anreisen.

Gemeinsam mit seiner Frau Maggie und dem Niederstotzinger Freund Dietmar Müller, der sich mit ihm in Erfurt qualifizierte, hat der EM-Teilnehmer schon ein Apartment in Pilsen – der Austragungsort Rokycany liegt nur etwa 20 Kilometer entfernt – angemietet. Und dort werden sie sich am Abend nach getaner Arbeit noch das eine oder andere Gläschen des berühmten Bieres gönnen...