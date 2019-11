Flauschiges und Federvieh in der Festhalle

Der Kleintierzuchtverein Bad Wurzach veranstaltet am Samstag, 16., und Sonntag, 17. November, in der Festhalle in der Memmingerstraße seine alljährliche Kleintierschau.

Zu sehen gibt es laut Pressemitteilung Hühner, Tauben, Enten, Ziergeflügel, exotische Vögel und Kaninchen, die von Preisrichtern begutachtet werden. Desweiteren sind handgefertigte Pelzprodukte der Handarbeits- und Kreativgruppe zu sehen. An beiden Tagen ist für Speis und Trank gesorgt. Die Besucher können an einer Tombola verschiedene Preise gewinnen. Die Ausstellung ist am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Verschönert wird die Ausstellung durch die Adventsdeko von Rosi Schneider, die dort auch gekauft werden kann.