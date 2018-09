Flötentrio aus München spielt für den guten Zweck

Auf Einladung des Vereins Nothilfe und unter Schirmherrschaft des Superiors der Salvatorianer konzertiert am Sonntag, 21. Oktober, um 16 Uhr in der Wallfahrtskirche auf dem Bad Wurzacher Gottesberg das Münchner Flötentrio.

Auf dem Programm von Elisabeth Weinzierl (Querflöte), Edmund Wächter (Querflöte) und Eva Schieferstein (Orgel) stehen laut Mitteilung der Bad Wurzach Info Werke von Antonio Vivaldi, Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart und Christoph Willibald Gluck.

Seit ihrer gemeinsamen Münchner Studienzeit konzertieren Elisabeth Weinzierl und Edmund Wächter regelmäßig mit der Pianistin und Cembalistin Eva Schieferstein im Münchner Flötentrio. Das Repertoire reicht von barocken Triosonaten über Werke der Klassik und Romantik, darunter mitreißende Salonpiècen, bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen, die dem Ensemble gewidmet sind.

Elisabeth Weinzierl ist Dozentin für Flöte an der Münchner Hochschule für Musik und Theater, Edmund Wächter unterrichtet Flöte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.

Der gemeinnützige Nothilfe-Verein unterstützt laut Mitteilung Menschen in finanzieller Bedrängnis; solche, die ein harter Schicksalsschlag getroffen hat. Zugleich wendet er sich Menschen in gesellschaftlichen Randgruppenbereichen zu. Ziel der ehrenamtlichen Nothelfer/innen ist es, die Betroffenen aus ihrer akuten Krise herauszuführen und sie fit zu machen, ihr Leben wieder selbst in den Griff zu bekommen.

Für alle, die längerfristige und insbesondere stationäre Betreuung benötigen, ist mit Oasis ein sozialpädagogisches Haus in Planung, dessen Restfinanzierung maßgeblich mit Konzerterlösen zu bewerkstelligen ist. Deshalb verzichten auch alle auftretenden Künstler auf ihre Gage.