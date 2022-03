„Fit-Fun-Shopping“ mit verkaufsoffenem Sonntag am 27. März

Der Handels- und Gewerbeverein lädt gemeinsam mit der Stadt Bad Wurzach am Sonntag, 27. März, von 12 bis 17 Uhr zum Fit-Fun-Shopping mit verkaufsoffenem Sonntag ein. Es ist der erst verkaufsoffene Sonntag im Jahr, an dem der Bad Wurzacher Einzelhandel seine Geschäfte öffnet. Das teilt die Stadt mit.

Außerdem haben alle Mitorganisatoren ein umfangreiches Rahmenprogramm zum Thema „Fit-Fun-Shopping“ organisiert. Stattfinden wird der Wurzacher Landschaftslauf (WuLaLa), der in diesem Jahr ganz im Zeichen der humanitären Hilfe für die Ukraine steht. Der gesamte Erlös kommt nach Mitteilung der Stadt der Partnerstadt Popielów zu Gute.

Unterschiedliche Sportaktionen laden in der Innenstadt zum Mitmachen ein: Eine Speed-Talk zum Thema Trial Mountainbike, Nordic-Walking und Triathlon findet mit bekannten Persönlichkeiten wie dem Nord-Walking Weltmeister Michael Epp auf der Bühne am Schloss statt.

In der Breite findet wieder der beliebte Flohmarkt statt. Der Skiclub Bad Wurzach organisiert gemeinsam mit Zweirad Geyer im Weberweg einen Fahrradflohmarkt für Jedermann. Fahrradannahme ist von 10 bis 12 Uhr und Verkauf von 12 bis 15 Uhr. Zudem wird es auf dem Firmengelände von Zweirad Geyer in Kooperation mit der Max Wild Arena Mountainbike Showeinlagen geben. Ebenso ist das Trial Team vom MSC Amtzell vor Ort, das Kunststücke zeigt.

Von 12 bis 17 Uhr findet auf dem Klosterplatz wieder der beliebte Bauernmarkt mit regionalen Anbietern statt. Die Stadtbücherei Bad Wurzach beteiligt sich ebenfalls am Programm und bietet im Kapitelsaal einen Büchereiflohmarkt an. Kinder können ab 14.30 Uhr beim Naturschutzzentrum Wurzacher Ried Moorfrösche basteln. Das Angebot ist kostenfrei. Die BAG feiert an diesem Wochenende von 10.30 von 17 Uhr wieder ihre beliebte Hausmesse.

Für musikalische Unterhaltung sorgen die Blasmusikapelle „K& K“ Hauerz und das Duo „Halb so schlimm“ in der Herrenstraße, am Stadtbrunnen und auf dem Klosterpatz. Um 16 Uhr findet ein Kinder- und Familienkonzert der Stadtkapelle Bad Wurzach im Kurhaus am Kurpark statt. Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände ist laut Stadt für das leibliche Wohl gesorgt.

Das detaillierte Programm von Fit-Fun-Shopping ist ab im Internet abrufbar. Coronabedingt kann es, worauf die Veranstlter hinweisen, kurzfristig Änderungen und Anpassungen geben. Alle Programmpunkte werden unter Beachtung der aktuellen Corona-Verordnung angeboten. Weitere Informationen sind bei der Bad Wurzach Info oder dem Handels- und Gewerbeverein erhältlich.