Von Schwäbische Zeitung

In einem Kuhstall in Daugendorf ist am Samstag kurz nach 14 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Als die Tochter des Hofbesitzers Rauch aus dem Stall aufsteigen sah, rannte sie sofort hinein. Mit einem Wasserschlauch gelang es ihr die Flammen zu löschen. Ein junges Kalb hatte aber schon so schwere Verbrennungen erlitten, dass es verendete. Ein zweites Kalb war ebenfalls verletzt. Die Feuerwehr brachte das Stroh nach draußen und suchte nach Glutnestern. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei war eine Wärmelampe im Bereich der Kälberaufzucht für den ...