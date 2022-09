Mann reinigt Regenrinne: 800 Fische sterben im angrenzenden Weiher

Insgesamt rund 800 Fische sind Anfang der Woche in einem Weiher bei Ziegelbach (Stadt Bad Wurzach) verendet – weil ein Mann seine Regenrinne reinigte.

Der 30-Jährige nutzte, berichtet die Polizei, zum Säubern ein chlorhaltiges Reinigungsmittel. Da die Regenrinne an einen unterirdischen Bachlauf angeschlossen ist, der in den Fischweiher fließt, kamen die jungen Fische in Kontakt mit der ätzenden Chemikalie.

Frischwasser hineingepumpt

Die Höhe des entstandenen Sachschadens durch die toten Fische ist derzeit unbekannt. Die Bad Wurzacher Feuerwehr führte am Dienstagmittag im Auftrag des Umweltbeauftragten des Landratsamtes Ravensburg dem Bach Frischwasser zu.

Vier Feuerwehrler seien damit rund drei Stunden lang beschäftigt gewesen und pumpten mehrere Tausend Liter Wasser ein, berichtet Kommandant Rolf Butscher auf Anfrage. Dadurch wurde das Gewässer so weit verdünnt, dass kein weiterer Schaden entstand. Das Wasser entnahm die Wehr über einen Hydranten.

Gegen den 30-Jährigen wird wegen fahrlässiger Gewässerverunreinigung ermittelt. Über die genaue Lage des Unglücksorts wurde keine Auskunft erteilt.