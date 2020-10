Firmungen sollen im Juni stattfinden

Die Firmungen in der Seelsorgeeinheit Bad Wurzach sollen im nächsten Jahr am 19. Juni stattfinden. Informationsabende dazu finden in diesem Jahr nicht, wie üblich, bereits im Herbst, sondern erst in der Adventszeit statt. Grund dafür ist laut Pressemitteilung der Seelsorgeeinheit, dass die diesjährigen Firmungen erst am 31. Oktober und am 21. November statt finden werden.

Am 19. Juni soll Weihbischof Matthäus Karrer im Auftrag des Bischofs allen Jugendlichen in Klasse 9 das Sakrament der Firmung spenden. Der erste Gottesdienst für Jugendliche aus Dietmanns, Hauerz, Seibranz und Bad Wurzach findet um 10 Uhr in St. Verena in Bad Wurzach statt, ein weiterer für Jugendliche aus Arnach, Eggmannsried, Eintürnen, Haidgau, Unterschwarzach und Ziegelbach um 14.30 Uhr in St. Gallus in Unterschwarzach.

Auch die Firmung 2021, sowie die Vorbereitung darauf, werden bis auf Weiteres unter Pandemiebedingungen stattfinden. Zwar seien zwei Vorbereitungswochenenden im Februar und März geplant, schreibt die Seelsorgeeinheit. Allerdings sei noch unklar, ob diese in gewohnter Weise stattfinden können.