Filmdienst zeigt „Dieses bescheuerte Herz“

Der Filmdienst Leutkirch-Urlau zeigt am Samstag, 1. September, um 19.30 Uhr den Film „Dieses bescheuerte Herz“ im Großen Hörsaal der Waldburg-Zeil-Rehaklink in Bad Wurzach. Der Eintritt kostet sechs Euro.

Laut Pressemitteilung des Filmdiensts handelt es sich um eine wahre, zum Lachen und Weinen schöne Geschichte: Lenny (Elyas M'Barek), der fast 30-jährige Sohn eines Herzspezialisten, führt ein unbeschwertes Leben in Saus und Braus. Feiern, Geld ausgeben und Nichtstun stehen bei ihm auf der Tagesordnung. Als sein Vater (Uwe Preuss) ihm die Kreditkarte sperrt, hat er nur eine Chance, sein altes Leben wieder zurückzubekommen: Er muss sich um den seit seiner Geburt schwer herzkranken 15-jährigen David (Philip Noah Schwarz) kümmern. Dabei prallen zunächst zwei Welten aufeinander, denn Lenny, der Lebemann aus reichem Haus, unternimmt mit dem aus einer tristen Hochhaussiedlung stammenden David all die Dinge, die dieser schon immer erleben wollte – so wie luxuriös shoppen gehen und Sportwagen fahren. Doch schon bald stellt der sonst so verantwortungslose Lenny fest, dass er an dem todgeweihten Teenager hängt. Und zwar mehr, als ihm lieb ist.