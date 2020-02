Fiat kommt von Fahrbahn ab - Fahrerin schwer verletzt

Auf der Landstraße zwischen Ellwangen und Dietmanns ist am Mittwochmittag ein Fiat 500 von der schneeglatten Fahrbahn gerutscht. Die Fahrerin kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Gegen 12.10 Uhr war die 41-jährige Fiatfahrerin laut einem Bericht der Polizei auf der Landesstraße 265 in Richtung Dietmanns unterwegs. Zur Unfallzeit schneite es kräftig, die Straße war schneebedeckt. Im Ausgang einer leichten Linkskurve verlor die Frau die Kontrolle über ihr Auto und kam nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte sie zuerst gegen ein Verkehrszeichen und dann gegen einen Baum. Bei der Kollision verletzte sie sich schwer. Ein Rettungsteam brachte sie nach der Erstversorgung ins Krankenhaus. An ihrem Fiat entstand Totalschaden.