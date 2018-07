In einer Firma in der Bad Wurzacher Lanzstraße hat es am Dienstag gegen 18 Uhr gebrannt. Wie die Polizei berichtet, war der Filter einer Absauganlage in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Wurzach war mit drei Fahrzeugen und 13 Mann vor Ort und löschte das FEuer. Vermutlich hatte ein Funkenschlag das Unglück verursacht. Der Sachschaden beträgt rund 8000.