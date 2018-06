Feuerwehr lädt zum Leistungswettbewerb ein

Die Feuerwehr Bad Wurzach, Abteilung Stadt, ist am Samstag, 30. Juni, Gastgeber des Leistungswettbewerbs der Wehren im Landkreis. Abends wird dann mit Marshy Soil gefeiert.

Am Feuerwehrhaus in der Ravensburger Straße werden mehr als 30 Gruppen erwartet. Auch die Leistungsspange der Jugendfeuerwehren werden an diesem Tag ausgerichtet. Ab 8 Uhr stellen sich alle Gruppen den Schiedsrichtern und würden sich über zahlreiche Besucher freuen. Für Verpflegung ist den ganzen Tag über reichlich gesorgt.

Bei den Aktiven besteht die Abnahme für die Bronzene und die Silberne Nadel aus einem Löschangriff und einer Technischen Hilfeleistung. Bei der Abnahme für Gold kommt noch eine schriftliche Prüfung hinzu.

Bei der Leistungsspange der Jugendfeuerwehr besteht die Abnahme aus fünf Aufgaben, Sie reichen von Fragenbeantwortung über Löschangriff bis hin zu einem Staffellauf.

Musik, Party und Tanz, heißt es abends bei der Blaulichtparty. Bei Barbetrieb ab 18.30 Uhr und freiem Eintritt wird die Wurzacher Band Marshy Soil allen Nachtschwärmern in gewohnter Manier einheizen.