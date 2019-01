Feuerwehr Dietmanns erhält neues Fahrzeug

Die Freiwillige Feuerwehr in Dietmanns erhält ein neues Einsatzfahrzeug. Was seit längerem im Grundsatz feststeht, ist nun endgültig: Der Gemeinderatsausschuss für Verwaltung und Soziales gab den Kauf am Montagabend in Auftrag.

Zur „ganz großen Freude“ von Ortsvorsteherin Monika Ritscher (CDU) fiel der Beschluss des Gremiums über die Vergabe des Kaufauftrags einstimmig. Dies sei „ein Zeichen der Wertschätzung“. Ritscher erinnerte dabei auch daran, dass die Dietmannser Wehr ein Jahr länger als ursprünglich vorgesehen auf ihr neues Fahrzeug warten musste. Denn weil das Fahrzeug der Abteilung Gospoldshofen in einem sehr schlechten Zustand war, wurde dessen Ersatz vorgezogen.

Auch aus diesem Grund warb Ritscher dafür, dass auf die in der Vorlage angedeuteten Anpassungen von Ausführung und Beladung des neuen Fahrzeugs verzichtet wird. „Wir wollen ja keinen Luxus, sondern das, was die Feuerwehr braucht, um gut schaffen zu können“, sagte sie überdies. Hintergrund dieser Anpassung: Mit einem Gesamteinkaufspreis von rund 150 200 Euro liegt das neue Fahrzeug um knapp 10 700 Euro über Plan.

Bürgermeisterin Alexandra Scherer (CDU) nannte dies einen „durchaus berechtigten Vorschlag“ und deutete an, dass diesem nachgekommen werde. Sachbearbeiterin Heike Hierlemann betonte überdies, dass es durch diese Anpassung das Fahrzeug nicht weniger Ausrüstung bekommt, sondern man von der bisherigen Ausrüstung das eine oder andere übernimmt.

Hierlemann hatte dem Gremium außerdem die gute Nachricht mitgebracht, dass es mehr Zuschuss als geplant geben wird. Statt erwarteter 38 650 Euro gibt’s vom Land Baden-Württemberg laut bereits vorliegendem Zuschussbescheid sogar 52 000 Euro. Grund für diese Erhöhung ist laut Hierlemann eine Änderung der Zuschussrichtlinien.

Den Kauf an sich hatte der Gemeinderat bereits auf Grundlage des Feuerwehrbedarfsplans der Stadt vor längerem beschlossen. Das neue Fahrzeug ersetzt das bisherige, das aus dem Jahr 1984 stammt. Die Dietmannser Feuerwehr erhält nun ein Tragspitzenfahrzeug mit Wassertank (TSF-W). Bisher hatte sie ein TSF ohne Wassertank.

Bei einem TSF-W kann die Feuerwehr im Brandfall sofort mit dem Löschen beginnen. Der zeitraubende Aufbau einer Löschwasserversorgung entfällt damit zunächst.

In Dietmanns ist derzeit auch der Bau einer neuen Unterkunft für die Feuerwehr im Gange. Das etwa 60 Quadratmeter große neue Gebäude entsteht als Anbau an die Grundschule. Im Zwischentrakt zwischen Feuerwehr und Schule sind Sanitär- und Toilettenanlagen geplant. Gleichzeitig wird in der Grundschule umgebaut, damit in diese auch die Ortsverwaltung einziehen kann.

Etwa 620 000 Euro sind für das Projekt veranschlagt. Darin enthalten sind auch die Kosten für den Abriss des bisherigen Rathauses, dessen Sanierung nicht mehr lohnt, samt Feuerwehrgarage in Höhe von rund 120 000 Euro. Auf dieser Fläche soll ein Parkplatz mit 14 Stellflächen entstehen. Der Anbau soll im zeitigen Herbst fertig sein, der Parkplatz bis 2020.

Beim Spatenstich im September 2018 hatte der Bad Wurzacher Gesamtkommandant Rolf Butscher betont, wie wichtig das neue Fahrzeug für die 25-köpfige Dietmannser Wehr ist. „Die Abteilung hat ein großes Gebiet abzudecken.“