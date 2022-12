Festliches Silvesterkonzert in St. Verena Bad Wurzach

Nach Coronabedingter Zwangspause kann in diesem Jahr wieder das traditionelle Konzert zum Jahreswechsel in der Besetzung mit zwei Trompeten und Orgel in der katholischen Pfarrkirche St.Verena Bad Wurzach stattfinden. Der Beginn ist an Silvester, 31. Dezember, um 16 Uhr. Hermann Ulmschneider und Martin Schad (Trompete) sowie Robert Häusle (Orgel) werden mit festlicher und besinnlicher Musik das alte Jahr ausklingen lassen und ins neue Jahr einstimmen.

Auf dem Programm stehen vor allem Werke der Barockzeit. Besonders Georg Friedrich Händel, der mit seinen zu Ohrwürmern gewordenen Kompositionen zum „Einzug der Königin zu Saba“ und der „Wassermusik“ vertreten ist, verstand es in unnachahmlicher Weise, mitreißende und besonders klangvolle Werke zu komponieren. Diese Charakteristika kommen durch die Kombination zweier Trompeten und Orgel besonders eindrucksvoll zur Geltung, wie es in der Pressemitteilung heißt. Aber auch die beiden anderen Barockkomponisten, F. Manfredini und G. Aldrovandini spielen gekonnt mit den Klangfarben und Ausdrucksmöglichkeiten der beteiligten Instrumente.

Neben diesen Werken des Barock stehen mit einer von den beiden Trompetern des Konzerts komponierten „Fanfare“ und der Suite Gothique L. Boellmanns aber auch Beiträge späterer Epochen auf dem Programm. Die „Fanfare“ besticht durch die Einbeziehung des Raums und der sehr guten Akustik St. Verenas, etwa in Echoeffekten, wie sie seit der Renaissance beliebte Stilmittel sind. Die „Suite Gothique“ ist ein bekanntes und eindrucksvolles Orgelwerk des ansonsten eher unbekannten Leon Boellmann, nutzt es doch alle Register von besinnlicher Anbetung im „Priere a Notre Dame“ bis zu mitreißender tänzerischer Atmosphäre im „Menuet“ und der abschließenden „Toccata“.

Die Interpreten freuen sich nach dieser langen Pause wieder auf ein zahlreiches Publikum beim diesjährigen Silvesterkonzert, das sowohl sanfte und nachdenkliche als auch strahlende Klänge verspricht, also einen idealen Übergang vom alten ins neue Jahr bietet.

Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahre ist der Eintritt frei.