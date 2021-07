Festliches Konzert mit Sopran, Trompete und Orgel in St. Verena

Das Trio Cantate e Musica konzertiert am Sonntag, 1. August, um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Verena in Bad Wurzach. Vor sechs Jahren gründeten die Sopranistin Julia Küpfer-Hilgarth, der Arnacher Trompeter Timo Bossler und der Organist Günther Wolf das Ensemble Trio cantate e musica. Nach musikalischer Ausbildung und Studium haben die drei MusikerInnen neben ihren Lehrtätigkeiten zahlreiche Erfahrungen bei Konzerten im In- und Ausland erworben. So auch in Konzertsälen in New York, London, Madrid und Wien. Unter dem Motto „Himmlische Vergnügsamkeit“ kommen sowohl festlich, barocke Werke von berühmten Komponisten wie Händel und Scarlatti als auch besinnliche Stücke wie das beliebte „Ave Maria“ von Caccini zur Aufführung.

Die Orgel, die wegen ihrer unvergleichlichen Klangvielfalt und ihres unerreichten Tonumfangs als Königin der Instrumente bezeichnet wird, die Trompete, seit Jahrhunderten das Instrument der Könige sowie die menschliche Stimme, die als Spiegelbild unserer Seele gilt, gehen bei diesem Konzert eine faszinierende Verbindung ein. Und wie der Sänger Orpheus im griechischen Mythos durch die Kombination Gesang und Instrumentalmusik andere Wesen verzaubert hat, so wollen auch die drei Künstler bei diesem kurzweiligen Konzert ihr Publikum nach der entbehrenden Zeit der Pandemie in lange vermisste Sphären des Glücks verzaubern. Eine wahrhaft „Himmlische Vergnügsamkeit“. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.