Festliche Abiturfeier mit Humor gewürzt

83 Abiturienten des Salvatorkollegs Bad Wurzach konnten endlich das ersehnte Abiturzeugnis in Empfang nehmen.

Der Festakt begann in St. Verena mit einem bewegenden Gottesdienst, in dessen Mittelpunkt Psalm 18 stand, in dem es heißt, dass man mit Gott Mauern überspringen kann. In diesem Fall war die Mauer oder Hürde das Abitur, so Pater Mariusz Kowalski, der in seiner Predigt auch auf das Jubiläum des Mauerfalls einging; keine Mauern, keine Grenzen, so wie nach dem Abitur, nach dem sich neue Perspektiven eröffnen und sich die Abiturienten auf einen neuen Weg aufmachen jenseits der Mauern der Schule, die aber auch Schutz geboten hätten.

Der Gottesdienst wurde musikalisch von Christine Braig und ihren Schülern gestaltet, was erheblich zur feierlichen Stimmung beitrug. Nach dem Gottesdienst, in dem auch Abiturienten ihre Gedanken zu Gott in Zusammenhang mit ihrer Schulzeit und Zukunft vortrugen, ging es in das Salvatorkolleg zum nächsten Höhepunkt. Eingeleitet wurde die Feierstunde durch ein beeindruckendes Snare-Solo von Tim Waizenegger, bevor Schulleiter Pater Friedrich Emde das Wort ergriff und alle Anwesenden, darunter auch Bürgermeisterin Alexandra Scherer und Provinzial Pater Hubert Veeser begrüßte.

In seiner Rede zitierte er den Soziologen und Philosophen Hartmut Rosa mit dem Satz „die stumme Gewalt der Beschleunigung hält unsere Zeit im Innersten zusammen“ – etwas, was heutzutage jeder spüre. Auch die Abiturienten stünden unter Druck – dem Druck, wie sie ihre Zukunft bestmöglich gestalten können. Aber sie scheinen auch Entschleunigungs-Strategien gefunden zu haben, wie das diesjährige Motto „Abiletten – locker, lässig, durchgeschlappt“ vermuten lasse.

Wobei Emde einräumte, dass das sicher „die ironische Brechung dessen sei, was in den vergangenen Jahren passiert ist. Oft war es anstrengend – für alle Beteiligten.“ Auch die Vertreterinnen der Eltern Andrea Dennenmoser-Daflos und Julia Fischer gingen in ihrer humorvollen Ansprache auf das diesjährige Motto ein, denn die Abiturienten hätten in den vergangenen acht Jahren „die Kinderschuhe abgelegt und sie in Abiletten eingetauscht“. Im Gepäck hatten die beiden Elternvertreterinnen die unterschiedlichsten Schuhe, um die Vielfalt aufzuzeigen – egal für welchen Schuh respektive Lebensweg man sich entscheide. Vom Sicherheitsschuh für den Sicherheitsbewussten über Hausschuhe für die, die das Hotel Mama bevorzugen bis hin zu Wanderstiefel für Unerschrockene oder Sportschuhe für die, die große Sprünge machen wollen.

Natürlich durften auch Dankesworte nicht fehlen, genauso wie bei den beiden Vertreterinnen der Abiturienten Tamara Roth und Felicitas Schnell, die einräumten, mehr als nur Wissen gelernt zu haben: „wir haben unsere eigenen Grenzen kennengelernt und auch, diese zu überschreiten. Deshalb sind wir stets an uns selbst gewachsen.“ Aber sie betonten auch, wie wertvoll die Erfahrungen mit den Menschen in der Schule gewesen seien. Nach einem weiteren Solo von Waizenegger am Marimbaphon überreichte Emde jedem Abiturienten sein Zeugnis, wobei deutlich wurde, dass dieser Jahrgang ein besonders guter war mit 30 Preisen oder Belobigungen sowie fünfmal der Note 1,0. Den Pater Jordan-Preis überreichte Veeser, wobei er – wie auch die Elternvertreterinnen – auf die vier Säulen des Salvatorkollegs einging (Personalität, Universalität, Solidarität sowie Spiritualität) und wofür diese Begriffe stehen.

Er freute sich, dass jeder Schüler des Jahrgangs das Abitur geschafft hatte. Den Preis des Vereins der ehemaligen Schüler und Freunde des Salvatorkollegs übergab der Kassier des Vereins, Michael Mönig. Die Feierstunde endete unter der Leitung von Braig mit einer Darbietung der Percussion-Gruppe, die ebenfalls Heiterkeit versprühte. Der anschließende Sektempfang leitete zum Abi-Ball im Bad Wurzacher Kurhaus über, womit der offizielle Teil der gelungenen, dem Anlass entsprechend feierlichen Veranstaltung, dennoch mit Humor und einem Augenzwinkern gewürzt, sein Ende nahm.

Sonderpreise

Den P. Jordan-Preis der Deutschen Provinz der Salvatorianer für besonderes Engagement für das salvatorianische Profil der Schule erhalten Julian Wetzel und Robin Menig.

Den Preis des Vereins der Ehemaligen und Freunde des Salvatorkollegs für besonderes Engagement für die Schulgemeinschaft erhalten Simon Weitz und Viktoria Gronau.

Den „Scheffel-Preis“ der Literarischen Gesellschaft/Scheffelbund für besondere Leistungen im Fach Deutsch und gute literarische Kenntnisse erhält Amelie Blaut.

Den Ferry-Porsche-Preis für hervorragende Leistungen in den Fächern Mathematik und Physik erhält Theophil Völkel.

Den Abiturpreis für exzellente Leistungen im Fach Mathematik der deutschen Mathematiker-Vereinigung, verbunden mit einem Jahr Mitgliedschaft, erhält Daniel Störk.

Für hervorragende Leistungen im Fach Latein erhalten Antonia Hermann, Dominik Penka und Theophil Völkel den Buchpreis der Stiftung Humanismus Heute.

Den Chemie-Preis der Gesellschaft der deutschen Chemiker für die jahrgangsbesten Abiturienten im Fach Chemie erhält Dominik Penka.

Den Musikpreis der Fachschaft Musik für besondere Fachpraktische Leistungen insbesondere im Instrumentalspiel erhält Tim Waizenegger.

Für hervorragende Leistungen im Fach Physik erhält einen Buchpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, mit einem Jahr Mitgliedschaft: Theophil Völkel.

Ein Jahr Mitgliedschaft als Anerkennung für sehr gute Leistungen im Fach Physik erhalten Julian Birk, Arne Hitz, Leon Schnieber, Daniel Störk, Noah Vonier und Julian Wetzel.

In Anerkennung für herausragende Leistungen im Fach Wirtschaft erhält Felix Ehrmann den Schulpreis Ökonomie des Verbandes der Metall- und Elektroindustrie.

Je ein „e-fellows.net Stipendium“ (ein Jahr kostenloser online-Zugang) erhalten: Julian Birk, Amelie Blaut, Saskia Czöndör, Lorena Grundler, Leonhard Heinrich, Antonia Hermann, Arne Hitz, Dominik Penka, Mara Schneider, Maren Schneider, Sinja Wiest, Batuhan Tasci, Theophil Völkel und Noah Vonier.

Für seine langjährige Tätigkeit als Sportmentor erhält Julian Birk einen Preis.

Für ihr Engagement für die KSJ erhalten einen Preis: Sonja Heinrich, Theresa Kaiser und Lea Rothenhäusler.

Für ihr Engagement in der KSJ erhalten eine Belobigung: Lennart Kohler und Lina Szörenyi.

Für die langjährige musikalische Begleitung der Schülergottesdienste erhalten einen Preis: Johanna Dieing und Annemarie Heine.

Für die Aufnahme in die Studienstiftung des Deutschen Volkes werden Amelie Blaut, Mara Schneider und Maren Schneider vorgeschlagen.

Für die Aufnahme in die Bischöfliche Studienstiftung „Cusanuswerk“ werden Dominik Penka und Theophil Völkel vorgeschlagen.

Die Abiturienten

Adler Michael, Wolfegg; Aliz Hülya, Bad Wurzach; Alkan Ilayda, Bad Wurzach; Altinöz Hatice Feyza, Bad Wurzach; Baumann Tabea, Wolfegg; Biemann Nele, Leutkirch; Birk Julian, Ellwangen; Blaut Amelie, Bergatreute; Brauchle Julia; Unterschwarzach; Buckenheu Hannah; Hauerz; Czöndör Saskia, Bad Waldsee; Daflos Danai, Bad Wurzach; Dieing Johanna, Haidgau; Ehrmann Felix, Bad Wurzach; Elsäßer Henriette, Unterschwarzach; Epple Svenja, Aitrach; Ferataj Gresa, Bad Wurzach; Fischer Max, Adrazhofen; Gaßebner Daniela, Unterschwarzach; Gernert Florian, Kißlegg; Girmes Florian, Bad Waldsee; Gomm Annalia, Immenried; Graf Fabian, Unterschwarzach; Gronau Viktoria, Unterschwarzach; Grundler Lorena, Eberhardzell; Hartinger Lara, Kißlegg; Hartmann Elias, Füramoos; Hartmann Michael, Aichstetten; Heckelsmiller Johanna, Hauerz; Heine Annemarie, Dietmanns; Heinrich Leonhard, Bad Wurzach; Heinrich Sonja, Tristolz; Hermann Antonia, Seibranz; Hitz Arne, Kißlegg; Huber Tobias, Aichstetten; Kaas Thomas, Immenried; Kaiser Theresa, Steinental; Kassas Jana, Bad Waldsee; Keßler Carina, Eberhardzell; Kloos Bernadette, Altmannshofen; Knezevic Alfred, Engelboldshofen; Kohler Lennart, Haidgau; Kontny Samantha, Bad Wurzach; Konzelmann Liza, Isny; Koschny Alessia, Ziegelbach; Krasniqi Andi, Bad Wurzach; Loriz Pia, Altmannshofen; Lücke Nora, Aichstetten; Lupfer Alina, Arnach; Maucher Fabio, Arnach; Menig Robin, Eggmannsried; Müller Johannes, Kißlegg; Müller Jonas, Bad Wurzach; Mürbe Tamara, Aichstetten; Penka Dominik, Hauerz; Pfarherr Vincent, Eberhardzell; Popp Ida, Arnach; Prestel Isabell, Eberhardzell; Reiss Leoni, Hauerz; Roth Tamara, Hauerz; Rothenhäusler Lea, Alttann; Ruf Dennis, Aitrach; Scheel Anna-Lena, Kißlegg: Schmid Jana, Aichstetten; Schneider Mara, Kißlegg; Schneider Maren, Albers; Schnell Felicitas; Immenried; Schnieber Leon; Arnach; Schuppan Pascal, Rupprechts; Sieber Sophia, Wolfegg; Störk Daniel, Kißlegg; Szörenyi Lina, Steinental; Tasci Batuhan, Bad Wurzach; Völkel Theophil, Arnach; Vonier Noah, Bad Wurzach; Waizenegger Tim, Aichstetten; Weber Catharina, Immenried; Weiß Laura, Mooshausen; Weitz Simon, Leutkirch; Wetzel Julian, Arnach; Wiest Sinja, Seibranz; Willburger Agnes, Arnach; Zeh Sebastian, Aichstetten.