Ferientipp: Vom Vogelherd ins Illertal

Was tun in den Pfingstferien? Zu den schönen Dingen gehört das Radfahren. Mit dem E-Bike sind auch dann längere Ausflüge drin, wenn man nicht ganz so fit ist. Johannes Reichert hat einige Strecken abgefahren.

Der Parkplatz Vogelherd ist ein einladender Startpunkt für unsere Tour. Zwischen Aitrach und Treherz gelegen, bietet er eine Grillhütte und eine Infotafel. Wir nehmen den Seeweg in den Wald. Die erste Abbiegung nach rechts führt Richtung Mooshausen. Durch einen Altbestand von Fichten geht es immer leicht bergab. Eigenartig, dass dieses Waldstück „Judenghau“ heißt.

Der Heimatpfleger von Aitrach, Peter Roth, erklärt das so: In der Zeit der Hochinflation 1923 hat die Herrschaft Zeil einen großen Bestand „ab Stock“ an Ulmer Geschäftsleute verkauft. Vermutlich waren es jüdische Holzhändler. Daher der Name.

Erst Zug, dann Kaffee

Am Bahnübergang Mooshausen gibt es die Chance, den modernen neuen elektrischen Zug von München nach Zürich zu sehen. Jetzt ist das Tor zum württembergischen Illertal erreicht. Noch zwei Kilometer, dann lockt das Café Jooster in Kronwinkel. Eine reiche Auswahl an selbstgebackenen Kuchen, warmen Gerichten oder Brotzeit laden zur Einkehr ein. Geöffnet ist allerdings erst ab 5. Juni.

Von dort aus zieht sich das Radwegenetz bis nach Ulm. Wir aber fahren zurück nach Mooshausen. Eine ruhige Straße führt bis zum Haslacher Stausee. Auf dem Uferweg treffen wir Erwin Bickel. Er schaut nach seinem Aufwuchs. Ein Zaun schützt die jungen Fichten vor dem Biber. „Der Biber ist ein Mordsspitz. Drum brauch ich den Zaun. Vor Jahren hat der Nager meine etwa 100 sechs- und achtjährigen Pflanzen geholt und als Winterfutter ins Wasser gezogen und versteckt.“

Immense Schäden

Der Stausee entstand nach einer Hochwasserkatastrophe 1969. Damals schwammen Bretter und Kühe durch das Dorf. Die Schäden an Häusern waren immens. Erwin Bickel kann sich noch gut an den Bau des Staudamms erinnern. Denn die Wasserfläche bedeckt jetzt sein früheres Flurstück mit dem Namen Hungerbrunnen. Der Name sei entstanden, weil eine Quelle immer in Notjahren sprudelte.

Aus dem Stauraum von 300 000 Kubikmeter Wasser fließen zehn davon pro Sekunde ab. Leider wird damit kein Strom erzeugt. Von dem malerischen Dorf Haslach führen etliche Straßen, Sträßchen und Wege nach Kunenberg, Katzenbuckel und Treherz. Durchs Tor am Gutshof grüßt die St.-Johanneskirche. Noch zwei Kilometer auf der Landstraße und der Wanderparkplatz Vogelherd ist wieder erreicht.