Ferientipp: kraftsparend an „Sauenlache“ und Bienenstöcken vorbei

Was tun in den Pfingstferien? Zu den schönen Dingen, die trotz allem möglich sind, gehört das Radfahren. Mit dem E-Bike sind auch dann längere Ausflüge drin, wenn man nicht ganz so fit ist. Johannes Reichert hat vorab einige Strecken abgefahren.

Mit dem Akku-Bohrschrauber geht es doch auch – die Muskelkraft durch Elektrokraft verstärken. Also rauf aufs E-Bike! Der Antrieb summt ganz leise. Kieswege sind kein Problem für die breiten Reifen des Trekking-Modells. Auf den Waldwegen sind die Sinne offen für Gerüche und Geräusche. Und man kann rechtzeitig Platz machen für das von hinten herandröhnende Gülle-Fahrzeug. Gehört der hammerharte Sound tatsächlich einem Massey-Fergusson oder kommt da eine Harley-Davidson?

Wohin fahren?

Das E-Bike nimmt die Angst vor Steigungen und schlechten Wegen. Die Strecke kann nach Lust und Laune ausgedehnt werden. Von Schloss Zeit zielen wir nach Talacker, fahren am Kloster Marienau vorbei, dann über Hueb und Linden nach Baierz und zurück zum Ausgangspunkt. Leider ist die Ausflugsgasstätte samt Biergarten zu diesem Zeitpunkt geschlossen. Der Anzeige nach hätte der Akku noch viel Power in Reserve. Erst einer von fünf Balken sind verbraucht.

Wo sind die Wildsauen?

Die Flurnamen sind leicht abzulesen. Die Forstleute sind gründlich: Auf Augenhöhe an Bäumen und Wegkreuzen kann man sich orientieren: Da ist der „Hatzwald“ und die „Sauenlache“. Also können die Wildsauen doch nicht weit sein. Zum Glück bleiben sie unsichtbar. Ein langer kräftigerer Zaun hält die Schwarzkittel im Gehege um das Karlistal in Richtung Altmannshofen. Aber viele ganz kleine Tiere sind in der Luft.

Ein Halt bei den fleißigen Bienen

Drei Bienenstöcke am Waldrand, es tut sich was: ein Imker und seine Frau, sie in Schutzkleidung. Otto Ostrowski schaut nach seinen Drohnen. „Die braucht es für den Nachwuchs meiner Königinnen, Honig produzieren die keinen!“ Ein Absperrgitter hält sie noch von den Königinnen fern.

Drei Völker leben in diesen unscheinbaren Kisten im Zeiler Wald. Farbmarkierungen sind nicht wichtig. „Die sind farbenblind“, sagt Ostrowski. Heute ist sein Programm das Aufsetzen des Honigraums. Darin ist Platz für Honigwaben. Seine Bienen sind nämlich schon fleißig unterwegs beim Sammeln. Die Reinigungsflüge haben sie schon in den warmen Tagen im Februar gemacht.

Nach dem Schwatz ist wieder Zeit, fleißig in die Pedale zu treten. Beim nächsten Ausflug vielleicht ins Karlistal? Akkuladung ist auf den rund zwanzig Kilometern kaum verbraucht. Nachladen kann nicht schaden, denn nächstes Mal werden mehr Steigungen eingeplant.