Ferientag beim TC 68 Bad Wurzach

Ein wiederum voller Erfolg ist laut Pressemitteilung der Ferientag beim Tennisclub TC 68 Bad Wurzach gewesen. Mit 25 Teilnehmern war die Anmeldeliste komplett ausgebucht.

Die Gesamtorganisation lag in den Händen von Jugendleitern Judith Eckstein. Unterstützt wurde sie von Carolin Glinka, Winfried Gropper, Markus Walter, Andreas Brand, Sophie Brand und Thomas Lohmann – allesamt erfahrene und aktive Spielerinnen und Spieler des TC 68.

Das Aufwärmtraining startete mit einem Hütchen-Slalom-Parcours. Dabei musste der Ball mit dem Schläger getippt und balanciert werden, um das entsprechende Gefühl für Schläger und Ball zu bekommen. Spezielle Übungen zur Koordination der Zielgenauigkeit waren ein weiterer Bestandteil des Aufwärmens.

Was folgte, war der theoretische Teil mit richtiger Grundstellung, Schlägerhaltung und Schlagtechnik in Verbindung mit Vor- und Rückhandübungen. Das Gelernte wurde anschließend in Form eines Rundlaufs in die Praxis umgesetzt und bereitete den Kindern sehr viel Spaß, wie der Ausrichter weiter mitteilt.

Nach rund zweieinhalb Stunden Training wurden die Kinder zum Mittagessen mit Spaghetti-Bolognese versorgt und konnten sich anschließend mit freiem Spiel auf den Tennisplätzen nochmals austoben. Zur Belohnung gab es dann noch ein Eis.

In seiner Ansprache dankte der Tennis-Vereinsvorsitzende Josef Mutter den Eltern und Kindern für die rege Teilnahme. Er brachte die Hoffnung zum Ausdruck, den einen oder anderen auf dem Tennisplatz wiederzusehen.