Ferienprogramm von Bad Wurzach ab 7. Juli online einsehbar

Das Ferienprogramm von Bad Wurzach steht! Das umfangreiche Programm verspricht erlebnisreiche Sommerferien sowohl für Kleinkinder als auch für Jugendliche bis 18 Jahren, verspricht die federführende Stadtverwaltung. Die Kinder und Jugendlichen dürfen sich laut Mitteilung auf eine bunte Mischung aus kreativen, handwerklichen und sportlichen Aktivitäten sowie auf das ein oder andere neue Angebot freuen.

Damit die Kinder und Eltern einen Überblick über die angebotenen Programmpunkte in den einzelnen Ferienwochen erhalten, wurde in diesem Jahr eine Programmübersicht erstellt. Diese Übersicht und auch die Anmeldekarten werden als Printprodukte in den Schulen, Kindergärten, Ortsverwaltungen und weiteren Einrichtungen der Stadt ausgelegt. Das komplette Programmheft ist ab 7. Juli ausschließlich online unter www.bad-wurzach.de einsehbar.

Anmeldungen zu den Programmpunkten sind ab 12. Juli möglich – telefonisch, per E-Mail, Fax oder Einwurf der Anmeldekarte.

Weitere Informationen und Anmeldungen: Stadt Bad Wurzach, Vanessa Stöckle, Telefon 07564 / 302110, Fax 07564 / 3023110, E-Mail an vanessa.stoeckle@bad-wurzach.de