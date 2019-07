Ferienprogramm in Bad Wurzach: Anmeldungen sind ab dem 8. Juli möglich

Das diesjährige Ferienprogramm von Bad Wurzach ist erschienen. Das Programm mit rund 100 Veranstaltungen verspricht nach Angaben der Stadt erlebnisreiche Sommerferien sowohl für Kleinkinder als auch für Jugendliche bis 18 Jahren. Es werde eine bunte Mischung aus kreativen, handwerklichen, musikalischen und sportlichen Aktivitäten geboten, aber auch Aktionen in der Natur und weiterbildende Maßnahmen.

Neben bewährten Programmpunkten sind dieses Jahr unter anderem neu dabei: Glasperlen herstellen in Altusried, ein Tauchevent im Freibad Hauerz, Leseabend(teuer) in der Stadtbücherei, ein Turn-Dschungel in Haidgau, Seifenblasen herstellen oder Barock erleben im Wurzacher Schloss. Außerdem ist zum Kino „Robinson Crusoe“ am 5. August die ganze Familie eingeladen.

Anmeldungen zum Ferienprogramm sind ab Montag, 8. Juli, möglich – telefonisch, per E-Mail, Fax oder per Einwurf/Abgabe der Anmeldekarte. Die Programmhefte werden in den Schulen und Kindergärten von Bad Wurzach verteilt und in weiteren lokalen Einrichtungen ausgelegt. Außerdem kann das Ferienprogramm ab Anfang Juli online unter www.bad-wurzach.de durchstöbert werden.