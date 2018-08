Ferienkinder stellen selbst Brezeln und Pizzen her

Brezeln geschwungen, Zöpfe geknotet sowie Pizzen gebacken haben am Montag zahlreiche Kinder beim Ferienprogramm der Stadt Bad Wurzach. Eigens dafür öffnete die Bäckerei Mack in Hauerz ihre Backstube, um die Mädchen und Buben in die Kunst des alten Handwerkes einzuweisen.

Ein Angebot das zog, denn insgesamt beteiligten sich etwa 50 kleine Buben und Mädchen am Programmpunkt „Besuch beim Bäcker“. Eingeteilt wurden die Kinder am Montagnachmittag in zwei Gruppen, die jeweils 25 Teilnehmer zählten. Eine Arbeitszeit, die für Bäckermeister Anton Mang als Frühaufsteher ungewöhnlich ist und in der er eher sein Mittagsschläfchen hält. „Für die Kinder verzichte ich gerne auf meine Nachmittagsgewohnheit“, erklärte Mang.

Nach dem Händewaschen, ganz wie es sich aus hygienischen Gründen gehört, ging es dann für die angehenden Bäcker ans Werk. Während eine Gruppe unter der Leitung von Anton Mang und seinem Bruder Reinhold Mang erfuhren, wie aus vorgefertigtem Teig Brezeln geformt werden, durfte sich die zweite Gruppe von Mangs Töchtern Karola und Heike ins Pizzabacken einweisen lassen. Schnell stellten die Kinder fest, dass Brezeln in der Luft zu schwingen, um diese in die richtige Form zu bringen, gar nicht so einfach ist.

Unter Anleitung der Experten klappte es jedoch relativ schnell, bevor die Ferienprogrammteilnehmer ihre eigenen Werke formen durften. So entstanden neben gewöhnlichen Brezel auch die verschiedensten Zöpfe, Herzchen, Schnecken sowie sonstige undefinierbar geformte Backwaren. „Ich habe meinen eigenen Popo geformt“, meinte ein kleiner Junge, was zum riesigen Lacher in der Backstube führte. Bäckereimeister Mang erklärte daraufhin amüsiert: „Na dann kannst Du Dir ja im wahrsten Sinne des Wortes in Dein eigenes Hinterteil beißen“.

Gleich nebenan, in der Pizzabäckerei, wurden zahlreiche Teigteile nicht nur fleißig ausgerollt, sondern auch ordentlich mit Tomatensauce, Käse, Schinken oder Salami belegt. Dabei konnte jedes Kind, ganz nach eigenem Geschmack hantieren. Zur Belohnung durften die Ferienprogrammteilnehmer ihre selbstherstellten Backwaren entweder mit nach Hause nehmen oder an Ort und Stelle verzehren.