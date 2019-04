Fensterwelt Engeser feiert mit Tausenden Gästen

Mit Tausenden Gästen sowie vielen Freunden und Geschäftspartner hat die Firma Engeser Fensterwelt am Wochenende die offizielle Eröffnung ihres neuen Firmenareal im Gewerbepark West gefeiert.

Seit August vergangenen Jahres befindet sich die Engeser Fensterwelt am neuen Standort. Zuvor hatte sie seit 1897 ihre Heimat in Ellwangen (Gemeinde Rot/Rot) gehabt.

„Damit die Leute wissen, was los ist, haben wir uns entschlossen, einen Tag der offenen Tür zu veranstalten“, sagt Walter Engeser. Das Interesse war riesig. Tausende Besucher kamen am Samstag und am Sonntag. Sie konnten die zwei Fertigungshallen bei laufender Produktion, das Verwaltungsgebäude sowie die neue Ausstellungsfläche besichtigen. Das ganze Team um Walter Engeser und seine Frau Michaela stand für Fragen zur Verfügung.

Musik und Fahrräder

Für den musikalischen Rahmen sorgten am Sonntag der Musikverein Ellwangen und die Nachmittagsunterhaltung hat die Jugendkapelle Ellwangen-Füramoos-Mühlhausen-Eberhardzell. An beiden Tagen war für Bewirtung bestens gesorgt. Zusätzlich hat Zweiradsport Geyer aus Bad Wurzach eine Fahrradausstellung angeboten.

„Ich bin überglücklich“, resümiert Walter Engeser. „Das Wochenende ist sensationell verlaufen. Die Besucher waren neugierig und interessiert an unserer Firma und unseren Produkten. Es hätte nicht besser laufen können – ich bin immer noch geblendet.“

Ein rauschendes Fest hatte es bereits am Freitagabend gegeben. 300 geladene Gäste feierten mit Walter Engeser und seiner Familie die Neueröffnung. Pfarrer Stefan Maier segnete die neuen Räume.

„Ein weiter Weg“

„Es war ein weiter Weg bis heute“, blickte Engeser, der das Familienunternehmen in fünfter Generation führt, auf den nicht einfachen Entscheidungsprozess zurück. „Letztlich war es aber richtig, dieses große Projekt in Angriff zu nehmen.“ Sein Rat an alle, die bauen wollen: „Nehmt die Handwerker aus der Region.“ Auch deswegen hätten die Baukosten am Ende knapp sechs Prozent unter den veranschlagten Kosten gelegen, betonte Engeser mit Blick auf die anwesende Politprominenz aus Bund, Land und Kommune. Drei Hallen mit insgesamt 6270 Quadratmetern Fläche sind auf dem 20 000 Quadratmeter großen Areal in 16 Monaten entstanden.

„Sensationell gut aufgenommen“ worden sei er von seinen neuen Nachbarn im Gewerbepark, so Engeser weiter. Und „richtig stolz“ sei er auf seine Familie und Mitarbeiter. „Vor eurem Einsatz kann ich mich nur verneigen.“ „Ein toller Chef“ sei Walter Engeser, gaben die Mitarbeiter das Lob zurück, als sie ihm ihr Einzugsgeschenk überreichten. „Es ist für uns ein Geschenk, dich zu haben.“

Spenden statt schenken

Geschenke seiner Gäste wollte Walter Engeser übrigens nicht. Stattdessen hatte er sie gebeten, für das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach und die Radio-7-Drachenkinder zu spenden.

Stargast des Abends, durch den Radio-7-Moderator Johannes Riedel führte, war Mentalmagier Nicolai Friedrich, der mit seiner Show die Gäste ein ums andere Mal staunen ließ.