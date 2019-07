FC-Bayern-Frauen in Arnach: ohne Gwinn, ohne Leupolz, dafür mit Forderungen

58 000 Zuschauer haben bei der Fußball-WM der Frauen in Frankreich vor gut zwei Wochen in Lyon den 2:0-Finalsieg der USA gegen die Niederlande verfolgt. Ganz so viele waren es am vergangenen Samstag in Arnach zwar nicht, doch immerhin fast 700 Menschen strömten ins Xare-Miller-Stadion und sahen den 3:0 (2:0)-Testspielerfolg der Frauen des FC Bayern München gegen den 22-maligen Schweizer Meister FC Zürich. Die Tore erzielten Mandy Islacker (20.) sowie Jovana Damnjanović (31./82.).

„Wir haben mit 500 Zuschauern gerechnet, unsere Erwartungen wurden also erfüllt“, freute sich SVA-Abteilungsleiter Ralf Quednau über einen gelungenen Sportnachmittag bei hochsommerlichen Temperaturen. „Uns war es wichtig, uns zu präsentieren, um als Dorfverein positiv ins Gespräch zu kommen.“ Quednaus ausdrücklicher Dank galt Platzwart Willi Mayer, der nicht nur den Spielfeldrasen, sondern die gesamte Sportanlage herausgeputzt hatte. In besonderer Erinnerung dürfte dieser Tag auch den Arnacher Bambini-, E- und F-Jugend-Fußballern bleiben, die als Einlauf- und Ballkinder im Einsatz waren.

Leupolz und Gwinn trainieren in München

Einen Wermutstropfen gab es für Fans und Besucher: Die WM-Teilnehmerinnen Melanie Leupolz aus Ratzenried und Giulia Gwinn aus Ailingen waren nicht mit angereist. „Die beiden sind erst seit Donnerstag wieder im Training, ein Einsatz wäre von der Belastungssteuerung her noch viel zu früh gekommen“, erklärte FCB-Teammanagerin Bianca Rech das Fehlen der Lokalmatadorinnen. Ganz ohne deutsche WM-Starterin war der mit Nationalspielerinnen aus mehreren Ländern gespickte Bayern-Tross aber nicht angereist: Abwehrspielerin Kathrin Hendrich wurde zur zweiten Hälfte eingewechselt.

In Routinier Simone Laudehr stand eine Weltmeisterin von 2007 in der Startelf. Über die rechte Offensivseite sorgte die aus Mietingen stammende Nicole Rolser für Betrieb. Die zur kommenden Saison in die erste Mannschaft aufrückende Gia Corley, Kapitänin der deutschen U17-Nationalmannschaft, sowie Julia Pollak wurden im Mai in Bulgarien U17-Europameister. „Es war wunderschön und wäre auch ohne Titel eine tolle Erinnerung“, sagte Corley, die nach bestandenem Realschulabschluss ab September die Fachoberschule besuchen wird.

Im Anschluss an den ungefährdeten Sieg der überlegenen Bayern zum Ende ihrer dritten Trainingswoche in der Saisonvorbereitung schlug die Stunde der Autogramm- und Fotojäger. Am schnellsten waren die Jüngsten, die nicht nur aus Arnach stammten, sondern häufig Trikots der umliegenden Vereine trugen: Als erste wurde Simone Laudehr von den Mädchen und Jungen unmittelbar nach Abpfiff an der Wechselbank belagert und zunächst daran gehindert, zu einer kurzen Nachbesprechung zu ihren Kolleginnen aufs Feld zurückzukehren. Kathrin Hendrich war ebenfalls sehr gefragt und kam erst spät in die Kabine.

„Für uns ist es unheimlich wichtig, in der Vorbereitung die Fans im Allgäu zu besuchen und so Fannähe zu demonstrieren und Präsenz zu zeigen“, sagte Teammanagerin Rech mit Blick auf die vielen Bayern-Anhänger in der Region. Veranstaltungen wie jene in Arnach würden dabei helfen, „auf uns aufmerksam zu machen“.

Appell an den DFB zur Förderung des Frauenfußballs

Denn trotz des häufig großen Zuspruchs bei besonderen Ereignissen (zwischen 15 000 und 25 000 Besucher bei den Spielen der deutschen Frauen während der vergangenen WM, 50 000 Zuschauer im Münchner Olympiastadion beim Champions-League-Finale 2012 zwischen Olympique Lyon und dem 1. FFC Frankfurt) sieht die Realität im Bundesliga-Alltag ganz anders aus. Nur 666 Zuschauer (Platz sieben in der Zuschauertabelle) besuchten in der vergangenen Saison im Durchschnitt die Heimspiele der Bayern-Frauen, hinter dem VfL Wolfsburg (Zuschauerkrösus mit durchschnittlich 1840 Besuchern pro Heimspiel) aktuell immerhin die Nummer zwei im deutschen Frauenfußball.

„Der DFB und die Männervereine müssen mehr für den Frauenfußball machen“, forderte Simone Laudehr. Insbesondere die englische und die spanische Liga seien in dieser Hinsicht auf dem Vormarsch, was auch der FCB jüngst zu spüren bekam: Mit Torhüterin Manuela Zinsberger sowie den WM-Teilnehmerinnen Leonie Maier und Jill Roord wechseln zur neuen Saison gleich drei Nationalspielerinnen zum FC Arsenal nach London. Laudehr hebt zwar die „hervorragenden Bedingungen“ in München auf dem 2017 eröffneten FC Bayern Campus hervor, insgesamt müsse jedoch vor allem mehr Geld für Infrastruktur und Gehälter zur Verfügung gestellt werden, damit mehr deutsche Frauenteams noch professioneller arbeiten können, um so attraktiver für internationale Topspielerinnen und damit für die Zuschauer zu werden.

Laut Kathrin Hendrich müsse für den Frauenfußball noch mehr Werbung gemacht werden. Immer wieder mache sie die Erfahrung, dass mögliche Stadionbesucher gar nicht darüber Bescheid wissen, dass gespielt wird. Während der zurückliegenden WM war Hendrich „sehr beeindruckt, dass die Stadien richtig gut besucht waren“. Nach dem Viertelfinal-Aus der deutschen Nationalmannschaft glaubt sie aber nicht an einen „Riesen-Boom“ für den deutschen Frauenfußball. Laudehr sieht auch die Nationalmannschaft in der Bringschuld, „vielleicht mal wieder eine EM oder WM zu gewinnen“.

Bevor es in den Bus geht, gibt es eine Erinnerungsfoto

In den Medien hingegen ist der Frauenfußball immer präsenter; so wurden auch Spiele der U17-EM in Fernsehen und Internet übertragen. „Es ist schön, dass wir schon in jungen Jahren im TV gezeigt werden“, sagte Gia Corley. Das sei eine gute Übung, um früh die Nervosität abzulegen.

Zum Abschluss ihres Allgäu-Besuchs gab es im Arnacher Vereinsheim für beide Teams sowie das Schiedsrichtergespann um Frauenbundesliga-Schiedsrichterin Melissa Joos ein Essen, Vor der Abfahrt wurde dann zur Erinnerung noch ein Mannschaftsfoto vor dem FC-Bayern-Bus geschossen.