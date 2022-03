Fastenpredigten setzen sich mit Krise der Kirche auseinander

Die katholische Kirche befindet sich in einer tiefen Krise. Das kann niemand ausblenden, dem Glaube und Kirche etwas bedeuten. Deswegen werden auch die Fastenpredigten darauf Bezug nehmen mit dem Thema „Kirche – Krise und Zukunft“.

Was kann die Kirche aus der Krise führen, Erneuerung der Strukturen und der Lehre an manchen Punkten oder eine Erneuerung des persönlichen Glaubens und der Glaubenspraxis? Daran scheiden sich oft die Geister. Doch im Grunde gibt es hier keine Alternative, beides ist notwendig. Etwas davon möchte die Reihe der Fastenpredigten in diesem Jahr vermitteln, wie mitgeteilt wird.

Die erste Predigt ist am Freitag, 11. März (P. Konrad Werder SDS), zum Thema „Synodale Wege: Gefahr oder Chance?“. Weiter geht es am Freitag, 18. März (P. Eugen Kloos SDS), Thema „Wie können wir heute den Glauben weitergeben?“. Die dritte Predigt am Freitag, 25. März (P. Wolfgang Sütterlin SDS), steht unter dem Titel „Kirche in Europa – Hat Zukunft!“. Am Freitag, 1. April (P. Georg Fichtl SDS), geht es um „Sel. Franziskus Jordan – Ein missionarischer Impuls“. Die fünfte Predigt findet am Freitag, 8. April (P. Stephan Horn SDS) unter dem Titel „Eucharistie – Quelle für eine lebendige Kirche“ statt.

An diesen Freitagen findet die Eucharistiefeier mit Predigt und Segen mit der Hl.-Blut-Reliquie immer um 9 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Verena statt. Anmeldung und Registrierung sind nicht mehr nötig, wohl aber eine FFP2-Maske und die Einhaltung des 1,5-Meter-Abstands, sofern Personen nicht dem gleichen Haushalt angehören. Eine Beichtgelegenheit in den Beichtstühlen ist noch nicht möglich. Deswegen sei auf den Gottesberg verwiesen, wo es nach Anmeldung und Terminvereinbarung immer eine Beichtmöglichkeit gibt. An den Fastenfreitagen entfällt der 9 Uhr-Gottesdienst auf dem Gottesberg.