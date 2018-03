Fastenpredigten beginnen in St. Verena

Die katholische Kirchengemeinde St. Verena in Bad Wurzach bietet in der Fastenzeit den Gläubigen in diesem Jahr eine Predigtreihe an. Sie beginnt am kommenden Sonntag, 18. Februar, und ersetzt die Glaubensseminare der Vorjahre.

An den fünf Sonntagen bis einschließlich 18. März heißt es „zur Besinnung kommen“. Pfarrer Stefan Maier möchte mit den fünf Predigten „Impulse für ein vertieftes Menschsein“ geben. „Man könnte sie auch mit ,Impulse für ein befreites Menschsein’ überschreiben. Um die rechte Freiheit soll es gehen und zugleich um eine Vertiefung unseres Glaubens“, sagt der Geistliche.

Am ersten Fastensonntag, 18. Februar, ist das Thema „... dass die Freiheit der Söhne und Töchter Gottes offenbar wird“ (Römerbrief 9, 19.21). Zu Gast ist die Band Jugend 2000.

Eine Woche später, am 25. Februar, gestaltet der Jugendchor von St. Verena den musikalischen Teil des Gottesdiensts. Er steht unter dem Bibelwort aus dem Markus-Evangelium (9,2) „... und führte sie auf einen hohen Berg“.

„Ich bin der Herr dein Gott“ (Exodus 20, 2.5) ist Thema am Sonntag, 4. März. Den musikalischen Teil übernehmen die Kantorinnen von St. Verena.

Leitwort am 11. März ist Johannes 3, Vers 15: „... damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat.“ Die musikalische Gestaltung der Feier hat der Kirchenchor St. Verena.

Fünfter und letzter Teil der Predigtreihe in der Fastenzeit ist am 18. März. Zu Gast in St. Verena ist der Chor Impulse. Thema dieses Sonntags ist Johannes 11, Vers 44: „Löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen.“

Die Gottesdienste beginnen jeweils um 10.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Verena.

Zur Einstimmung auf die Texte der Reihe gibt es ab dem 20. Februar jeweils dienstags um 20 Uhr im Pius-Scheel-Haus Bibliologe. Die Leitung hat Heidi Streubel. Bei einem Bibliolog versetzen sich die Teilnehmer in die biblischen Gestalten hinein. Vorkenntnisse braucht es dazu nicht.