Fasnet erreicht ihren Höhepunkt

Die Fasnetssaison 2018 geht ihrem Höhepunkt entgegen. In Bad Wurzach und seinen Ortschaften wird ein Reigen von Veranstaltungen angeboten.

Den Anfang der närrischen Tage in Bad Wurzach machen zwei Veranstaltungen der Riedmeckeler am Mittwoch in der Turn- und Festhalle an der Memminger Straße. Dort findet zunächst um 14 Uhr der bunte Nachmittag für Jung und Alt statt. Ihm schließt sich ab 18 Uhr die Feierabendhockete an, die vergangenes Jahr erfolgreiche Premiere feierte (Einlass ab 16 Jahren).

Um 14 Uhr blasen die Riedmeckeler am Gumpigen Donnerstag zum Sturm aufs Rathaus. Am Stadtbrunnen werden sich Zunftmeister und Bürgermeister ein Wortgefecht liefern, das voraussichtlich mit der Kapitulation der Rathausbesatzung und der Schlüsselübergabe enden wird. Der Narrensamen und alle anderen Kinder ziehen dann gemeinsam zur Halle in der Memminger Straße, wo um 15 Uhr der Kindernachmittag beginnt.

Der Sportlerball, ausgerichtet von fünf Wurzacher Vereinen, ist seit vielen Jahren einer der Höhepunkte der Wurzacher Fasnet. Um 20 Uhr geht’s im Kurhaus los. Abendessen gibt’s ab 19 Uhr. Der Vorverkauf läuft im Reisebüro WWeiss. Das Motto des Abends lautet: „Spuk im Kurhaus – Totgesagte leben länger“.

Am Sonntag wird um 10.30 Uhr zur Narrenmesse in der Stadtpfarrkirche St. Verena eingeladen. Am Abend findet die mittlerweile traditionelle KaKiFa-Kirchenfasnet im Pius-Scheel-Haus statt. Beginn ist um 20 Uhr, Saalöffnung um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Rund 100 Narrenzünfte sowie zahlreiche Fanfarenzüge, Kapellen und Schalmeiengruppen werden am Rosenmontag durch die Innenstadt ziehen. Um 13.30 Uhr setzt sich der Umzug in Bewegung. Anschließend wird im Partyzelt an der Riedsporthalle weitergefeiert (Einlass ab 18 Jahren).

Am Fasnetsdienstag verbrennen die Narren ab 19.30 Uhr unter lautem Wehklagen symbolisch eine „Allgäuer Hexe“, und am Aschermittwoch werden mit der Geldbeutelwäsche am Stadtbrunnen die närrischen Tage in Bad Wurzach beendet.

Unter dem Motto „Jamaika – Arnach macht Urlaub“ feiern die Arnacher Musikanten am kommenden Fasnetssamstag ab 20 Uhr ihren Musikball. Die Besucher in der Turn- und Festhalle des Ortes erwartet laut Veranstalter ein unterhaltsames Programm, unter anderen mit der Partyband „Alpenstreuner“ aus Bad Wurzach. Der Musikverein bietet außerdem schwäbische Küche und eine Bar an.

Am Gumpigen Donnerstag geht es auch in Eintürnenberg rund. Die Narrenzunft Bockland und die Höllteufel aus Alttann holen die Bergenzwerge mit ihren Eltern um 9 Uhr am Kindergarten ab, um anschließend die Schüler von den Lehrern zu befreien. Gemeinsam wird dann das Rathaus gestürmt und der Narrenbaum geschmückt. In der Festhalle warten Kindergarten- und Schulkinder mit einem kleinen Programm auf. Für Verpflegung ist gesorgt.

Am kommenden Samstag lädt der Liederkranz zu seinem Fasnetsball in die Festhalle Eintürnenberg. Einlass ist ab 19 Uhr. „Auch dieses Jahr dürfen Sie sich wieder auf ein lustiges und unterhaltsames Programm freuen“, verspricht der Veranstalter. Danach spielen die Romanas.

Tags darauf ist an selber Stelle Kinderball. Los geht’s um 14 Uhr. Angekündigt sind schwungvolle Musik, Spiele für Groß und Klein sowie Kaffee und Kuchen. Veranstalter ist der Musikverein Eintürnen.

„Feirat Fasnet, hond a Freid – s’Leaba dauret koi Ewigkeit!“ Diesen guten Rat geben die Narren in Haidgau. Am „Gumpigen Donnschtig“ feiern sie ihre Dorffasnet. Los geht’s um 11 Uhr mit dem Narrenbaumstellen. Ihm schließen sich um 14 Uhr Kinderumzug und Kinderball an. Ab 19.30 Uhr wird der Fasnetsball im Schützenhaus mit Disco und Barbetrieb gefeiert.

Und schließlich laden die Chadaloh am Samstag, 10. Februar, zum Zunftball ein. Ab 20 Uhr heißt das Motto „Ja so warn’s, die alten Rittersleut“. Die Narrenzunft kündigt ein „hausgemachtes“ Programm, viele Überraschungen, Schalmeien, Barbetrieb und Leckereien aus der Burgküche an. Für die Musik sorgt die Band Highlife. Tischreservierungen unter Telefon 07564 / 949283. Am Fasnetsdienstag sind alle ab 19.30 Uhr eingeladen zum traditionellen Fasnetsvergraben mit Hockete im Schützenhaus.

Die Zigeunersippe Haidgau ist am Brummigen Freitag im Dorf unterwegs, um ihre Waren zu verkaufen. Der Erlös daraus wird wieder gespendet.

Dorffasnet wird auch in Hauerz gefeiert. Das Motto lautet „Unsre Welt ist kunterbunt, in Hauerz geht es richtig rund“. Am Gumpigen Donnerstag werden ab etwa 9.30 Uhr zuerst die Kindergarten-, dann die Schulkinder befreit. Danach stehen Rathausstürmen und Narrenbaumstellen auf dem Programm.

Am Rußigen Freitag ist Straßenfasnet. Der Umzug beginnt um 10 Uhr und führt vom Pfarrhof bis zur Turnhalle. Dort ist buntes Treiben mit Bewirtung, Musik, Tanz und Programm der kleinen und großen Narren angesagt.

Die Feuerwehr lädt am Fasnetssonntag ab 20 Uhr zu ihrem Feuerwehrball in die Turn- und Festhalle ein. Sie verspricht einen Abend „mit spitzenmäßigem Programm“. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Power-Party-Band Seefeuer.

Auch in Seibranz wird zur Dorf- und Familienfasnet eingeladen. Die Narrenzunft d’Langjupp befreit am Gumpigen Donnerstag Kindergarten- und Schulkinder, um 10.55 Uhr findet der Umzug von der Schule zum Rathaus statt. Für 11.11 Uhr haben die Juppen und Lumpen den Sturm aufs Rathaus angekündigt. Anschließend beginnt der Kinder- und Dorfball in der Festhalle. Für Mittagessen ist gesorgt. Um 13 Uhr startet das bunte Programm mit Kindergarten, Vollgas-Bänd, Grundschule, Bliems Bunter Bühne, dem Kinderturnen und der Narrenzunft. Es wird auch eine kleine Bastel-, Mal- und Tattoowerkstatt öffnen.

Am Faschingssamstag findet der traditionelle Sportlerball des SV Seibranz in der Turn- und Festhalle statt. Einlass ist ab 19.30 Uhr, der Eintritt kostet sechs Euro. DJ Don Juan und DJ Tropicana spielen Partyhits. Besucher dürfen sich auf die Guggenmusik der Allgaier Long-Dongs sowie die Tanzgruppen von BBB-Tanzen freuen. Höhepunkt ist aber der Auftritt der Seibranzer Sportler.

Zum Bürgerball laden die Unterschwarzacher Vereine am Fastnetssamstag ab 20 Uhr in die Turn- und Festhalle ein. Hörmanns Houseband sorgt für gute Stimmung. Am Sonntag ist Kinderfasnet. Los geht’s in der Festhalle um 14.30 Uhr, Einlass ist ab 14 Uhr. Dazu laden die Übungsleiter der TSG-LJG Unterschwarzach, Abteilung Kinderturnen, ein.