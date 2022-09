Fanfarenzug ehrt Mitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei seiner Jahreshauptversammlung 2022 konnte der Fanfarenzug Bad Wurzach erneut mehrere aktive Mitglieder für deren Vereinstreue auszeichnen. Außerdem gab es einen Wechsel im Vorstand, wo zwei Mitglieder nach vielen Jahren in vorderster Reihe des Vereins nicht mehr zur Wahl standen.

Mit Timo Kohlöffel, lange Jahre Zugführer, und Roland Fassnacht, lange Jahre stellvertretender Vorsitzender des Vereins, traten bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung zwei Mitglieder in die zweite Reihe zurück, die den Fanfarenzug über viele Jahre erfolgreich in verantwortungsvoller Position mitgeleitet haben. Der Fanfarenzeug dankt den beiden für ihren großen ehrenamtlichen Einsatz und ist natürlich erfreut darüber, dass die beiden trotz ihres Ausscheidens aus den Ämtern dem Verein weiterhin treu bleiben.

Neu gewählt worden in den Vorstand sind dafür Franz-Josef Maier und Jens Neubauer, der das Amt des Schriftführers übernimmt. Felix Gründig, bisher Schriftführer, ist neuer stellvertretender Vorsitzender. Die anderen turnusgemäß zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Für ihre lange Mitgliedschaft im Fanfarenzug geehrt wurden bei der Versammlung: Alexander Maximilian Rapp (40 Jahre Mitgliedschaft), Roland Fassnacht (35 Jahre), Thorsten Rast, Frieder Roggenkamp und Patrick Müller (jeweils 20 Jahre) sowie Mischa Knor und Edona Morina (jeweils 5 Jahre).

Die Jahreshauptversammlung in Müller’s Fliegerstube in Unterzeil fand bereits im Frühjahr statt. Seither war der Fanfarenzug nach zwei Jahren Corona-Zwangspause, in denen keine öffentlichen Auftritte in größerem Rahmen stattfinden konnten, bereits bei mehreren Veranstaltungen vertreten. Nachdem man am Gumpigen Donnerstag und Rosenmontag im Rahmen des damals erlaubten zusammen mit der Narrenzunft für zumindest etwas Fasnetsstimmung sorgen konnte, folgte der erste größere öffentliche Auftritt Ende März beim Fit-Fun-Shopping.

In den vergangenen Wochen hat der Fanfarenzug außerdem beim Jubiläum des befreundeten Zuges aus Hummertsried sowie beim Straßenfest in Hohentengen seine Heimatstadt repräsentiert. Darauf folgte der nächste Auftritt bei der Eröffnung des Altstadt- und Seenachtsfests in Bad Waldsee. Und natürlich war der FZ beim Stadtfest wieder mit seiner Hütte vor dem Schloss vertreten.