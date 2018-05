Fanfarenzug bestätigt seinen Vorstand

In Müllers Fliegerstube in Unterzeil hat am vergangenen Freitag die Jahreshauptversammlung des Fanfarenzugs Bad Wurzach stattgefunden. Dabei wurden die zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt und zwei Fanfarenzügler für ihre 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Turnusgemäß standen bei der Vorstandschaft die Ämter des Zweiten Vorsitzenden, des Schriftführers, des Zugführers und eines Beisitzers zur Wahl, geht aus der Pressemitteilung hervor. Alle Amtsinhaber traten wieder zur Wahl an und wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Für Alexander Rapp, den Ersten Vorsitzenden, sei es ein toller Beweis für deren gute Arbeit gewesen, heißt es. Für weitere zwei Jahren gewählt wurden Roland Fassnacht (Zweiter Vorsitzender), Felix Gründig (Schriftführer), Timo Kohlöffel (Zugführer) und Simone Herdrich (Beisitzerin).

Außerdem wurden wieder mehrere langjährige Mitglieder für ihre aktive Vereinszugehörigkeit geehrt. Bereits seit 25 Jahren aktiv beim Fanfarenzug Bad Wurzach dabei sind Kerstin Baer und Jürgen Wachter, Felix Gründig wurde für seine zehnjährige Mitgliedschaft geehrt. Positiv sei, so Rapp, dass man an der Jahreshauptversammlung auch vier Neueinsteiger begrüßen durfte.

Bei der zurückliegenden kurzen Fasnet konnte man auf 15 Auftritte bei durchweg starker Besetzung zurückblicken. Das Höhepunkt der Auftritte außerhalb der Fasnet war laut Verein die Teilnahme am Kinder- und Heimatfest Laupheim. Der nächste Auftritt für den Fanfarenzug Bad Wurzach steht am Samstag, 28. April, in Bad Waldsee beim Jubiläum des dortigen Oldie-Fanfarenzugs an. Der größte Auftritt dieses Jahres wird am 21. Juli beim Straßenfest in Hohentengen sein.