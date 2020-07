Familienführungen im Ried starten wieder

Das Naturschutzzentrum Bad Wurzach startet am Sonntag, 19. Juli, wieder mit monatlichen Familienführungen im Wurzacher Ried unter den geltenden Hygiene- und Schutzauflagen. Kindgerecht und spielerisch können Familien dabei kleine und große Naturwunder mit allen Sinnen erleben, geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die erste, zweistündige Führung habe das Thema „Libellen – Edelsteine der Lüfte“ und beginne um 9.30 Uhr an der Erlebnisausstellung „Moor Extrem“. Die Teilnehmer würden Interessantes über die Lebensweise der Libellen erfahren, etwa, warum diese zu außerordentlichen Flugleistungen fähig sind und man sich vor ihnen fürchten muss. Außerdem würden sich die Familien auf die Suche nach Libellen im Ried begeben und dort diese rasanten Flugkünstler beobachten.

Eine Anmeldung ist bis spätestens Freitag, 17. Juli, 12 Uhr, erforderlich per E-Mail an naturschutzzentrum@wurzacher-ried.de oder unter Telefon 07564 / 302190. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der Treffpunkt ist am Eingang Erlebnisausstellung des Naturschutzzentrum am Rosengarten 1. DIe Teilnahme kostet für Erwachsene fünf Euro, ermäßigt 4,50 Euro, für Kinder zwei Euro und für Familien zehn Euro. Weitere Infos gibt es online unter www.wurzacher-ried.de