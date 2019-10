Falscher Microsoft-Mitarbeiter: Rentnerin fällt nicht auf Betrugsmasche herein

Ein Betrüger, der sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgegeben hat, hat offenbar vor Kurzem versucht, Zugriff auf den PC einer älteren Dame zu bekommen. Die Bad Wurzacherin bemerkte die Falle noch rechtzeitig und konnte größeren Schaden abwenden.

Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt sie, warum sie irgendwann doch misstrauisch geworden ist. Mit der Schilderung ihres Falls möchte sie andere warnen.

Als die Rentnerin an ihr klingelndes Telefon ging, stellte sich am Ende der Leitung ein Herr auf Englisch vor. Dieser behauptete, Mitarbeiter der Firma Microsoft zu sein. Als Grund für den Anruf nannte die Person am Telefon eine Sicherheitslücke am PC der Frau, der vorgeblich von einem im Umlauf befindlichen Trojaner gefährdet sei.

Die Wurzacherin misstraute dem Anrufer zunächst. „Ich habe das nicht geglaubt und den Mann aufgefordert sich auszuweisen“, sagt die Renterin. Die Person gab sich weiterhin glaubhaft und versicherte der Frau, dass er Mitarbeiter im Service von Microsoft sei und direkt aus den USA anrufe.

Um sich der Dame gegenüber auszuweisen nannte er ihre IP-Adresse und führte sie auf eine Webseite, auf der ihr unzählige Angriffe auf ihren PC aufgelistet wurden.

Stecker gezogen

Auf diese Weise ließ sich die Dame schließlich doch von dem Anrufer überzeugen und installierte eine angebliche Fernwartungssoftware, die es dem Anrufer ermöglichte, auf ihren PC zuzugreifen. Mit diesem Programm sollte der Trojaner entfernt werden – ein Trick, um die Zustimmung der Frau für den uneingeschränkten Zugriff auf den PC zu erhalten. „Als ich bemerkt habe, dass ich keine Kontrolle mehr über die Maus habe und jemand nun Zugriff auf meinen PC hat, überkam mich ich ein ganz schlechtes Gefühl“.

Die Frau zog den Stecker ihres Computers und unterbrach somit die Verbindung zum Internet. Anschließend änderte sie zunächst alle relevanten Passwörter. Scheinbar konnte der Betrüger keine Informationen abgreifen, denn im Laufe des Tages hat die Frau weitere acht Anrufe erhalten.

Der Rentnerin geht es darum, dass die Leute vor solchen Betrugsmaschen gewarnt werden: „Man glaubt immer, dass einem so etwas selbst nicht passieren kann, weil man vorsichtig ist, doch die Tricks der Betrüger sind raffiniert“.

Als ich bemerkt habe, dass ich keine Kontrolle mehr über die Maus habe und jemand nun Zugriff auf meinen PC hat, überkam mich ich ein ganz schlechtes Gefühl.

Dass die Dame vermutlich am Ende genau richtig reagiert hat, zeigt ein Blick auf die offizielle Homepage der Firma Microsoft. Dort wird erklärt, dass Microsoft unter keinen Umständen unaufgeforderte Telefonanrufe durchführt oder Mails verschickt in denen Leistungen angeboten werden mit denen ein schadhaftes Gerät repariert werden soll.

Betrugsmasche ist der Polizei bekannt

Auch ein Sprecher der Polizei erklärt, dass der Betrug in diesem Fall im Vergleich zu anderen Betrugsmaschen noch relativ leicht zu erkennen ist: „Niemals wird ein Mitarbeiter des Microsoft-Konzern bei einem Endverbraucher anrufen“, so der Polizeisprecher.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz, das auch für den Landkreis Ravensburg zuständig ist, seien versuchte und vollendete Betrugsdelikte mit der Betrugsmasche „angeblicher Microsoft-Mitarbeiter“ generell hinlänglich bekannt und werden fast täglich angezeigt.

„An die Daten der Opfer gelangen die Täter beim Callcenter-Betrug durch die Täuschungshandlung und geschickte Gesprächsführung und die Erlaubnis, auf den Computer des Geschädigten zugreifen zu dürfen. Die getäuschten Opfer ermöglichen den Tätern den Zugriff über das Internet, in dem die Opfer etwa dazu verleitet werden, durch einen falschen Klick auf ein Schad- oder Ausspähprogramm zuzugreifen“, erklärt der Polizeisprecher .

Wie die Täter an die Telefonnummern der Opfer gelangen könne man nicht sicher feststelle. „Ein Schwachstelle ist sicher die Veröffentlichung von Telefonnummern im Internet und die Speicherung jeglicher Kontaktdaten auf allen Medien von einzelnen Smartphone bis zu ubiquitär speichernden Servern und Cloudes von international agierenden Internet-Großkonzernen“, so der Polizist.

Gegen solche Betrugsmaschen vorzugehen, ist für die Polizei dabei nicht einfach: „Die Polizei nimmt die Anzeigen entgegen und prüft den Vorgang auf Ermittlungsansätze. Die weitere Gestaltung der Ermittlungen erfolgt individuell. Die taktischen, rechtlichen und technischen Möglichkeiten einzelner Sachbearbeiter sind hier sehr begrenzt. Es ist davon auszugehen, dass vielfach aus dem Ausland und von außerhalb der Europäischen Union operiert wird“, erklärt der Polizeisprecher.