Fahrzeuge stoßen zusammen

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten laut einer Polizeimeldung bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 19 Uhr in der Ellwanger Straße. Ein 59 Jahre alter Matra-Fahrer übersah an der Einmündung zur Ellwanger Straße aus Richtung Wolfartsweiler kommend den VW eines vorfahrtsberechtigten 56-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Matra abgewiesen und prallte im Anschluss gegen eine Mauer. Der Sachschaden beträgt rund 10 000 Euro. Ein Abschleppdienst lud den unfallbeschädigten Matra auf.