Gleich zweimal wurde der Besitzer eines VW Passat in Bad Wurzach in jüngster Zeit Opfer von unbekannten Tätern. Im Zeitraum vom 1. bis 5. April zerkratzten die Unbekannten den VW, der auf einem Parkplatz im Breiteweg abgestellt war. Am vergangenen Wochenende wurden zudem beide Kennzeichen des Fahrzeugs entwendet. Sachdienliche Hinweise zu den beiden Taten nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561 / 84880 entgegen.