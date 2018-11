Ein 67-jähriger Mountainbiker ist am Donnerstagnachmittag auf einem Waldweg zwischen Sebastiansaul und Rippoldshofen von einem querenden Wildschwein erfasst und beim Sturz schwer verletzt worden. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Wie die Polizei mitteilt, brach der Fahrradhelm bei dem Sturz an zwei Stellen, das Fahrrad blieb unbeschädigt.