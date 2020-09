Fahrbahn zwischen Hauerz und Rot an der Rot wird erneuert

Das Regierungspräsidium Tübingen lässt ab Montag, 14. September, auf einer Länge von rund 6,6 Kilometern den schadhaften Fahrbahnbelag der Landesstraße 301 von Hauerz bis Rot an der Rot erneuern.

Die Asphaltarbeiten sind, bei guter Witterung, voraussichtlich am Freitag, 25. September, abgeschlossen.

Wie das Regierungspräsidium mitteilt, wird in diesem Zeitraum die L 301 im Baustellenbereich für den Verkehr voll gesperrt. Die Umleitung für den überörtlichen Verkehr führt von Hauerz über die K 7923/K 7575 nach Ellwangen und weiter auf der L 300 nach Rot an der Rot und umgekehrt. Der Verkehr von Haslach nach Hauerz wird über die K 7555 nach Rot an der Rot und über Ellwangen umgeleitet.

Die Baukosten für die Fahrbahndeckenerneuerung belaufen sich auf rund 450 000 Euro und werden vom Land getragen.